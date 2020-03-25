快訊

來世再當夫妻！塔位要跟劉真在一起 辛龍盼生死相伴

居家檢疫大學生揪友開趴 陳時中罕撂重話：不怕死不識相

會員大會開不開？社團、社區防疫怎麼做？苗栗整理ＱＡ

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
民眾近期參與社區舉辦活動，戴上口罩，也做好相關防疫措施，保持場所通風。記者劉星君／攝影
民眾近期參與社區舉辦活動，戴上口罩，也做好相關防疫措施，保持場所通風。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，防疫期間，苗栗縣政府社會處近期接獲社區發展協會、社團（統稱人民團體）詢問，會員大會開不開？停辦、延期等相關問題，苗栗縣政府考量人民團體法相關規定、中央流行疫情指揮中心聲明及會務自治原則，人民團體仍得自行評估規畫召開會議或延後辦理，但為避免因群眾集會進而產生群聚感染，縣府整理應變作為QA，提供人民團體參考；苗栗縣社團約有2000個、社區發展協會有280個。

 Q1：人民團體法相關規定為何？

A1：

1、人民團體法第25、29條規定分別略以：「人民團體會員（會員代表）大會，分定期會議與臨時會議二種，由理事長召集之。定 期會議每年召開一次；臨時會議於理事會認為必要，或經會員（會員代表）五分之一以上之請求，或監事會函請召集時召開之。」、「人民團體理事會、監事會，每三個月至少舉行會議一次，並得通知候補理事、候補監事列席。」

 2、人民團體選舉罷免辦法第33條規定：「人民團體之理事、監事應於任期屆滿前一個月內辦理改選，如確有困難時，得申請主管機關核准延長，其期限以不超過三個月為限，屆期仍未完成改選者，由主管機關依本法第五十八條規定處理。」

Q2：今(109)年度會員大會或理監事會議能否停辦？

A2：

1、預定於109年上半年（1-6月間）召開法定會議者，建議先延後至下半年（7-12月）辦理。

2、如遇職員任期在今年屆滿改選，仍須按人民團體選舉罷免辦法第33條規定，函報縣府社會處社會行政科核准延長辦理改選時間，期限以不超過3個月為限。

3、屆時再視外在環境情形及中央流行疫情指揮中心規定，視個案實際情形給予必要處置及相關輔導作為。

Q3：近期如有召開相關會議之必要，該如何辦理？

A3：建議應有集會相關防護措施。即時掌握疫情發展動態外，並在集會前及集會活動期間做好防疫措施，如集會前建立應變機制、宣導生病在家休息不參加集會活動及集會空間預先清潔消毒及備妥相關防疫物品等；集會活動期間加強防範衛教溝通及強化個人衛生防護、維持集會現場的環境衛生、持續關注傳染病現況等，以與縣府共同做好防疫工作，守護縣民的身體健康。

Q4：倘因疫情暫緩辦理人民團體活動，應如何辦理？

A4：倘有變更辦理活動的日期、地點等情形，仍請人民團體依照「苗栗縣政府補助辦理社區發展工作實施要點」及「苗栗縣政府推展社會公益活動經費補助申請要點」規定，在原定計畫執行日前，函報縣府辦理變更計畫。完成變更計畫後，不影響後續補助款核銷相關作業。

Q5：109年度如未依法召開相關會議，會不會影響申請110年度的經費補助？

A5：原則不會影響。於防疫期間，人民團體仍應依規先將法定會議延後至今年下半年（7-12月間）辦理，倘疫情至下半年仍有嚴重趨勢，以致無法依規完成年度法定會議，縣府屆時會以受新型冠狀病毒（COVID-19）所致不可歸責人民團體的重大特殊事由，作為審核明（110）年向縣府申請經費補助的重要依據，維持苗栗縣社會公益量能。

 

Q6：是否有防疫相關規定可供依循？

A6：參考中央相關部會所訂因應指引：

1、衛生福利部109年3月4日修訂公布之「『COVID-19(武漢肺炎)』因應指引：公眾集會」。

2、內政部109年3月4日編定之「『嚴重特殊傳染性肺炎(武漢肺炎)』因應指引：社區管理維護」

3、參考網址：https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/V6Xe4EItDW3NdGTgC5PtKA

疫情 苗栗縣 新冠肺炎

延伸閱讀

環保署與縣市合力 組成防疫消毒大隊

新冠肺炎防疫 侯友宜錄音電話懇託檢疫莫趴趴走

媽媽確診陷昏迷 唐斯痛心疾首呼籲別再輕忽防疫

歐盟史上首次 取消成員國防疫赤字上限

相關新聞

桃園彩色海芋季吸引遊客 攤販遭檢舉：憂群聚感染

種滿多色海芋、香水百合等花卉的「桃園彩色海芋季」，原訂於3月28日起一連16天在大園溪海休區登場，受新冠肺炎疫情影響，桃...

竹市成立防疫消毒大隊 2周內要完成137處公共場所消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今天啟動公共場所環境消毒計畫，成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，鎖定車站、公園人潮密集...

桃園市2間防疫旅館381間房 入住率5成6

新冠肺炎疫情延燒，桃園市居家檢疫人數激增，桃園市觀光旅遊局協調設置2家防疫旅館，381間客房，觀旅局統計，迄今入住率5成...

竹市元培街148巷拓寬工程今通車 大坪頂掃墓不塞車

新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，市長林智堅說，此巷是進出大坪頂與青青草原的要道，過去僅4公尺寬，會車不便，...

影／桃園居家檢疫人數爆增 各公所忙翻：六日都還在工作

新冠肺炎疫情延燒，台灣日前出現返鄉潮，截至昨日（24日）桃園居家檢疫人數為4643人，各區居家檢疫人數暴增，以桃園區、中...

觀光旅宿業慘兮兮 桃市擬加碼發消費券

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅宿業，中央將推出每房800元振興抵用券，活絡在地商機，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評今天在議會備詢，...

新冠肺炎確診苗栗第二例縣長徐耀昌：民眾不要過於恐慌

新冠肺炎確診案例台灣累計216例，苗栗縣確診案例累計2例。苗栗縣長徐耀昌說，第2例確診案例，是境外移入，出國旅遊回台灣後...

清明4天連假 中山高平鎮系統交流道南下2、3日封48小時

桃園市平鎮警分局配合清明連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號(中山高)平鎮系統交流道南下匝道入口...

時隔一周再添1例 苗栗縣新冠肺炎累計達2例

苗栗縣3月18日證實出現新冠肺炎第一個確診案例，時隔一周，今天再添1例，全縣累計已達2例，苗栗縣政府目前因確診案例為境外...

苗栗文狀元改在各校應試 武漢楚才杯停辦

新冠肺炎疫情影響，苗栗縣每年都有千名學子同場競試的文狀元，今年改為各校應試線上抽題；武漢楚才杯苗栗縣賽也停辦。

回響／苗栗火車站東站身障停車位 警方淨空

苗栗火車站東站前身心障礙者專用停車位，長期遭腳踏車占用，聯合報系日前報導獲得重視，警方連日勸導、以印尼等國文字告示，警方還不排除移置及依廢棄物處理，專用停車位終於淨空，身障朋友走告「收復」專用停車位。

竹縣安心專案 10旅宿千房優惠

因應大量旅客返台，新竹縣府緊急協調竹縣旅館同業公會提出安心專案，獲10家業者響應、可提供上千間客房，縣長楊文科感謝旅館業者配合防疫措施，攜手度過疫情難關。

熱門新聞

北市居家檢疫失聯對象找到人了 竟在南陽街打網咖！

影／夫婦應居家檢疫男卻開賓士趴趴走洽公 女提著菜返家

時隔一周再添1例 苗栗縣新冠肺炎累計達2例

新竹市新增本土病例 清大法籍研究人員確診新冠肺炎

居家檢疫男竟泡南陽街網咖4天 北市府今重罰100萬

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。