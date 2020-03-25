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桃園彩色海芋季吸引遊客 攤販遭檢舉：憂群聚感染
種滿多色海芋、香水百合等花卉的「桃園彩色海芋季」，原訂於3月28日起一連16天在大園溪海休區登場，受新冠肺炎疫情影響，桃園市政府決定停辦。花朵近期陸續綻放，吸引不少民眾仍自行前往賞花，但有民眾檢舉農地周邊有攤商搭棚、設流動廁所，擔心人潮聚集成為防疫漏洞，將由大園區公所與攤販協調撤離。
桃園彩色海芋季往年搭配舉辦美食市集、裝置藝術、農事活動等，也有免費接駁車接送遊客，活動廣受好評。不過今年受到新冠肺炎疫情影響，海芋季決議停辦，但民眾仍可自行前往觀賞。市府農業局專門委員胡淑芬表示，停辦後園區內不提供餐飲設施、接駁車、裝置藝術等服務，也不會特別宣傳花季，但她指出，農事體驗因在戶外且為小型活動，仍會續辦，歡迎民眾參加。
3、4月份為花季盛開期，許多花卉已栽種並陸續綻放，美景吸引民眾駐足欣賞，商人也趁機嗅到商機。大園區公所日前接獲民眾檢舉，指出有攤販在農地周邊搭棚，裡頭放滿桌子、椅子等，甚至一旁還設有流動廁所。桃園市長鄭文燦今日在防疫會議上表示，擔心民眾擠在棚裡用餐聊天，會有群聚感染的風險，因此請大園區公所協調撤離。
大園區公所表示，第一階段將由公所協同溪海里里長與攤商溝通，進行柔性勸導，若第一階段情況未改善，則會啓動第二階段，由農業局、經濟發展局等相關單位進行現勘，違者依規處置。大園警方說，目前未接獲民眾檢舉，如有民眾舉報有流動攤販佔用道路的情形，將會依法取締。
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