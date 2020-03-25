桃園彩色海芋季吸引遊客 攤販遭檢舉：憂群聚感染

種滿多色海芋、香水百合等花卉的「桃園彩色海芋季」，原訂於3月28日起一連16天在大園溪海休區登場，受新冠肺炎疫情影響，桃園市政府決定停辦。花朵近期陸續綻放，吸引不少民眾仍自行前往賞花，但有民眾檢舉農地周邊有攤商搭棚、設流動廁所，擔心人潮聚集成為防疫漏洞，將由大園區公所與攤販協調撤離。

桃園彩色海芋季往年搭配舉辦美食市集、裝置藝術、農事活動等，也有免費接駁車接送遊客，活動廣受好評。不過今年受到新冠肺炎疫情影響，海芋季決議停辦，但民眾仍可自行前往觀賞。市府農業局專門委員胡淑芬表示，停辦後園區內不提供餐飲設施、接駁車、裝置藝術等服務，也不會特別宣傳花季，但她指出，農事體驗因在戶外且為小型活動，仍會續辦，歡迎民眾參加。

3、4月份為花季盛開期，許多花卉已栽種並陸續綻放，美景吸引民眾駐足欣賞，商人也趁機嗅到商機。大園區公所日前接獲民眾檢舉，指出有攤販在農地周邊搭棚，裡頭放滿桌子、椅子等，甚至一旁還設有流動廁所。桃園市長鄭文燦今日在防疫會議上表示，擔心民眾擠在棚裡用餐聊天，會有群聚感染的風險，因此請大園區公所協調撤離。