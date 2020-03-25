竹市成立防疫消毒大隊 2周內要完成137處公共場所消毒

新冠肺炎疫情嚴峻，新竹市政府今天啟動公共場所環境消毒計畫，成立防疫消毒大隊，配置6組專業消毒人力，鎖定車站、公園人潮密集區的周邊環境消毒，預計2周內完成137處消毒。

市府環保局長江盛任說，消毒使用漂白水稀釋成0.1%濃度，消毒重點在於民眾容易用手碰觸的地方，包括火車站與客運站的乘客等候區椅子、人行步道、公共廁所等處，公園的遊樂設施、休憩區椅子及公共廁所等處。

市長林智堅今天視察新竹火車站與關新公園消毒情形，並呼籲大型營業場所、大眾運輸業者、社區管理委員會，務必進行內部場所消毒，防止疫情擴散，共同確保市民安全健康。

環保局提醒，包括人員經常接觸的電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等，以及浴廁水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把，應有專責人員定期清潔，每天至少消毒1次，假設顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率。