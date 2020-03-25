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桃園市2間防疫旅館381間房 入住率5成6

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府針對入住旅館的居家檢疫者都會發放關懷包與一本居家檢疫手冊。記者張裕珍／攝影
桃園市政府針對入住旅館的居家檢疫者都會發放關懷包與一本居家檢疫手冊。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情延燒，桃園市居家檢疫人數激增，桃園市觀光旅遊局協調設置2家防疫旅館，381間客房，觀旅局統計，迄今入住率5成6，至於供居家隔離、檢疫者親友入住的親友安心旅館已有49家加入、釋出2400間房，每房價格從800元到1500元不等。

今天議會進行觀旅局工作報告，市議員黃家齊、彭俊豪、呂淑真、劉勝全等人都關心防疫旅館設置情形，尤其業者的防疫整備是否滴水不漏？市議員謝美英也建議針對計畫轉型或打算歇業的旅宿提出更優惠減稅，鼓勵業者做防疫旅館，也延緩停業衝擊。

楊勝評說，現規畫2家防疫旅館，共381間房，都已有人入住，已入住144人、加上預定共215人，住房率5成6，一間3星旅館提供8坪大房間2500元，一間為4星飯店提供12坪大3000元，另也整備第3、4間防疫旅館，只要前2間入住8成滿就會接力啟動。

針對防疫旅館的防疫規畫，楊勝評強調，這2家防疫旅館「不混居」，全棟由居家檢疫者入住，檢疫者入住一間有單獨衛浴，房價包含三餐，由專人送餐到門口，再電話通知取餐，基本上只有入住時，旅館員工會接觸到居家檢疫者5分鐘，降低感染風險。

「提供防疫旅館的防疫物資一定充足！」楊也說，目前規畫防疫旅館、親友安心旅館可分流相關需求，也請衛生局等單位協助進行防疫演練，基本上針對入住者，不會再有補助，這些人只要符合資格，都能領取居家檢疫1天1千元、14天1.4萬元補貼，至於業者也都基於服務立場投入防疫工作，市府會協助補充防疫物資與消毒清潔作業。

針對這些入住旅館的居家檢疫者都會收到關懷包與一本居家檢疫手冊，提醒居家檢疫注意事項，包括14天都要房間內不得外出，14天份備品都在房間，垃圾採集中處理。

市議員郭麗華認為，許多旅館業者受疫情衝擊，業績幾乎掛零「快撐不下去」，不少業者表達樂意配合做防疫旅館，因為桃園坐擁國際機場，她建議協調增設防疫旅館，可將居家檢疫者從機場直接引進到桃園防疫旅館，這些人不用再花防疫計程車費用。

對此楊勝評持保守態度，他認為防疫旅館設置要嚴謹，也須規畫關懷與後送系統等配套，「因此防疫旅館無法太多，後送系統要搭配」，桃園因坐擁機場，市府防疫責無旁貸，過去就曾協助外國人、離島居民入住旅館，但至於其他外縣市民眾還要再討論，因有後送醫療與關懷等方面都要市府擔責，增設防疫旅館要考量容量能否負荷。

居家檢疫 機場 疫情

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