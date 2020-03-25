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竹市元培街148巷拓寬工程今通車 大坪頂掃墓不塞車

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，將可大幅改善大坪頂及青青草原交通與安全。圖／市府提供
新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，將可大幅改善大坪頂及青青草原交通與安全。圖／市府提供

新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，市長林智堅說，此巷是進出大坪頂與青青草原的要道，過去僅4公尺寬，會車不便，清明掃墓期間與青青草原舉辦大活動時常交通壅塞，此次將600公尺長路段全拓為8公尺寬，可以雙向通車，並加設人行步道，大幅改善交通及行人安全。

林智堅說，元培街148巷道路狹小、坡度陡峭且轉彎半徑過小，不利於往來青青草原及返鄉祭祖的民眾，尤其青青草原成為熱門景點後，倍增的人潮更讓道路不敷使用，市府投入1億元將路幅從4公尺拓寬到8公尺，方便雙向通車，並加強路口標誌與臨檢，讓民眾進出更加安全便捷。

元培街148巷通車，可與新闢建的三姓橋路串聯，讓掃墓及遊玩不塞車，提升香山區交通路網，有效紓解清明掃墓人潮。

市府工務處指出，大坪頂目前有10萬個塔位已接近飽和，清明節期間約有8萬多個家庭前往祭祖，周邊道路車潮多容易壅塞，熱門時段車流回堵嚴重，元培街148巷成為重要的替代道路。

工務處指出，擴寬路段全長約600公尺，其中長達400公尺的陡坡透過工程設計手法將陡坡變緩、彎道加寬使行車更安全、更舒適，不但可大幅改善清明時節的交通問題，也提供居民安全便利的聯外道路，設置人行道與通透式護欄，配合開闊的視野，更可提供居民優質休閒散步空間。

新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，將可大幅改善大坪頂及青青草原交通與安全。圖／市府提供
新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，將可大幅改善大坪頂及青青草原交通與安全。圖／市府提供
新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，將可大幅改善大坪頂及青青草原交通與安全。圖／市府提供
新竹市元培街148巷拓寬至大坪頂工程今天通車，將可大幅改善大坪頂及青青草原交通與安全。圖／市府提供

人行道 林智堅 新竹

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