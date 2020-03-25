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桃園居家檢疫人數爆增 各公所忙翻：六日都還在工作

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
截至昨日（24日）桃園居家檢疫人數為4643人，各區居家檢疫人數暴增，各公所調動所有科室一同支援防疫工作，區公所內推滿一袋又一袋的關懷包。記者陳夢茹／攝影
截至昨日（24日）桃園居家檢疫人數為4643人，各區居家檢疫人數暴增，各公所調動所有科室一同支援防疫工作，區公所內推滿一袋又一袋的關懷包。記者陳夢茹／攝影

新冠肺炎疫情延燒，台灣日前出現返鄉潮，截至昨日（24日）桃園居家檢疫人數為4643人，各區居家檢疫人數暴增，以桃園區、中壢區、蘆竹區為最多數，其中桃園區居家檢疫人數更是破千人。各區公所調動所有科室一同支援防疫工作，承辦人員直呼人數攀升很多。

前3名居家檢疫的區域為桃園區1236人、中壢區981人、蘆竹區582人。桃園市長鄭文燦也關心各區公所的工作狀況，擔心居家檢疫數量攀升，承辦人力吃緊。桃園區公所區長陳玉明表示，3月初時，桃園區的居家檢疫人數僅有2、300人，直到到3月15日後，開始有留學生、從歐美國家返鄉的民眾，至今已爆增到1236人。

陳玉明指出，居家檢疫人數爆量，導致里幹事人力吃緊，因此動員每個科室，每日預留兩成人力供民政課調動，支援工作內容包括電話關懷、整理關懷包、送關懷包等。中壢區公所、蘆竹區公所等各區區長也都表示，居家檢疫人數攀升，皆動員其他科室一同防疫。

居家檢疫人數暴增，承辦里幹事深深有感，她表示，現在連六日都還會到區公所工作。她指出，打關懷電話時，第一次通話會談較久，了解一下民眾的狀況，由於民眾多數從較遠的國外回來，有時差問題，致電關懷時間可以溝通。另外，她表示，不少民眾焦急詢問防疫補償金資格問題，她說，會先與民眾溝通，先將14天的檢疫期安全度過後，再由人文課承辦人員接手處理。

截至昨日（24日）桃園居家檢疫人數為4643人，各區居家檢疫人數暴增，各公所調動所有科室一同支援防疫工作，承辦人員直呼，人數攀升很多。記者陳夢茹／攝影
截至昨日（24日）桃園居家檢疫人數為4643人，各區居家檢疫人數暴增，各公所調動所有科室一同支援防疫工作，承辦人員直呼，人數攀升很多。記者陳夢茹／攝影

居家檢疫 新冠肺炎

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