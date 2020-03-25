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觀光旅宿業慘兮兮 桃市擬加碼發消費券

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
新冠肺炎疫情衝擊觀光旅宿業，中央將推出每房800元振興抵用券，活絡在地商機，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評（左）今天在議會備詢，表示市府也研擬配合中央方案加碼自推消費券。記者張裕珍／攝影
新冠肺炎疫情衝擊觀光旅宿業，中央將推出每房800元振興抵用券，活絡在地商機，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評（左）今天在議會備詢，表示市府也研擬配合中央方案加碼自推消費券。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情衝擊觀光旅宿業，中央將推出每房800元振興抵用券，活絡在地商機，桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評今天在議會備詢，表示市府也研擬配合中央方案加碼自推消費券，只要疫情一趨緩就會立刻推出，希望盡市府之力，協助觀光旅宿業者。

桃園觀光旅遊業受創，市議員徐其萬今天質詢時形容只有3個字「慘兮兮」，市府觀旅局也統計2月份住房率，觀光飯店29.41%、一般旅館28.5%、民宿16.09％，平均下降6成以上，幾乎都不到3成，雖然3月份還未過完，但預估「3月住房率，相信也好不到哪去？」

楊勝評也提到，全桃園觀光旅館225家，有5家實施員工無薪假283人、29家資遣185人，目前並無業者申請歇業，為了協助觀光產業，市府向中央反映「先紓困再振興」，最好是直接補助產業，中央紓困項目也已經公布，補助業者5到20萬元不等，另有水電補助12個月，市府會協助業者申請。

楊勝評說，五月以前活動已經延期或取消，六月活動目前先維持，並將活動重心先放在今年下半年，包括六月熱氣球嘉年華、七月北橫探險節、八月濱海音樂派對、九月米干節、原訂五月的台日觀光高峰論壇也延到九月、十月豆干節等，目標月月都有重大活動，希望讓更多人看見桃園特色，把遊客帶進來，但仍會視疫情做滾動檢討。

今天議會觀旅局工作報告，市議員劉茂群、黃婉如等人也關心未來振興紓困計畫，楊勝評指出，中央將發放振興抵用券800元，至於市府已經在規畫加碼的消費券，經費正在協調當中，「重點是何時推出？」因為近來疫情比較嚴峻，希望之後等待疫情趨緩，四月中旬就推，若中央屆時還沒推出，市府版的消費券準備好了，可以先走！

山地原住民區市議員陳瑛也認為市府將發放消費券美意甚好，但應該多關心原民需求，要留意讓原鄉的旅館民宿等商家也能適用，不要總是鼓勵民眾到市區夜市消費。

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