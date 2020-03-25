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新冠肺炎確診苗栗第二例縣長徐耀昌：民眾不要過於恐慌
新冠肺炎確診案例台灣累計216例，苗栗縣確診案例累計2例。苗栗縣長徐耀昌說，第2例確診案例，是境外移入，出國旅遊回台灣後，身體不適，直接搭防疫計程車回家，沒有在外趴趴走，請民眾不要過於恐慌。
苗栗縣衛生局指出，新增的確診個案是30多歲男子，2月26至3月21日至歐洲旅遊，3月22日返國入境時，因有上呼吸道症狀，主動告知機場，個案目前收治在負壓隔離病房。
苗栗縣長徐耀昌說，疫情現進入好發期，沒有藥、也沒有疫苗情況下，大家做好個人衛生養成，對於疫情鄉親不要過於恐慌，「事情到了面對就是最好解決問題」。
徐耀昌說，大家要勤洗手，公共場所量額溫，酒精消毒雙手，確保個人安全。參加活動要到空曠，室內的話要在空氣流通，避免封閉式空間，若非得要參加，一定要戴口罩。
徐耀昌提醒，除了新冠肺炎疫情外，流感造成死亡案例更多，也呼籲大家，如果還沒有打流感疫苗，要趕快去打流感疫苗。
徐耀昌呼籲，居家自主管理、居家檢疫民眾，不要趴趴走，在期間內趴趴走，至少開罰 30萬元起跳。
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