清明4天連假 中山高平鎮系統交流道南下2、3日封48小時

桃園市平鎮警分局配合清明連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號(中山高)平鎮系統交流道南下匝道入口，4月2日凌晨0點起至3日深夜12點，封閉48小時；中壢(新屋)交流道4月2日上午7點至12點實施高承載管制，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，清明連續假期共有4天，警方配合交通部高公局執行上述匝道封閉、交流道高承載管制。

中山高平鎮系統交流道南下匝道封閉後，警方建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接平面道路南平路，轉陸橋南路接（延平路）臺1線南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。