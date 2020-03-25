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清明4天連假 中山高平鎮系統交流道南下2、3日封48小時

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
清明連續假日4月2日第一天，高速公路往南的匝道有高乘載管制。記者鄭國樑／翻攝
清明連續假日4月2日第一天，高速公路往南的匝道有高乘載管制。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警分局配合清明連續假期國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道一號(中山高)平鎮系統交流道南下匝道入口，4月2日凌晨0點起至3日深夜12點，封閉48小時；中壢(新屋)交流道4月2日上午7點至12點實施高承載管制，請各用路人多加注意。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，清明連續假期共有4天，警方配合交通部高公局執行上述匝道封閉、交流道高承載管制。

中山高平鎮系統交流道南下匝道封閉後，警方建議用路人可使用替代道路來規畫行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下，或於台66線中豐路交流道下接平面道路南平路，轉陸橋南路接（延平路）臺1線南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

警方提醒駕駛人，今年清明連續假期收假前不封閉平鎮系統交流道南下或北上匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話（03）4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800000123，也可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

平鎮系統交流道南下匝道入口，4月2、3日共48小時封閉。記者鄭國樑／翻攝
平鎮系統交流道南下匝道入口，4月2、3日共48小時封閉。記者鄭國樑／翻攝

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