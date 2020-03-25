竹縣府補貨500份關懷包 企業協助防疫關懷包再升級

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣居家檢疫人數破千，縣府已發放超過7百份關懷包，20日至今因醫療用品斷貨，民眾索取電話讓縣府員工接到手軟，今緊急再補貨500份關懷包，除原先口罩、消毒水、香皂、衛教DM、中華電信「防疫關懷包」14天線上免費服務外，點閱串流科技股份有限公司也加碼免費提供新竹縣1000份MagV快訊閱讀序號卡(QR code卡)開通後可免費線上閱覽超過300本雜誌，但溫度計全國廠商調貨不易，這次關懷包將不提供。

縣府民政處指出，日前中華電信提供「防疫關懷包」14天線上免費服務外，點閱串流科技股份有限公司也加碼免費提供竹縣1000份MagV快訊閱讀序號卡(QR code卡)，居家者掃瞄條碼後，便可免費享有１個月電子雜誌看到飽服務。

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縣長楊文科呼籲，民眾要避免過度恐慌，居家檢疫的對象並非感染者或確診患者，執行居家檢疫時要配戴外科口罩並勤洗手，應妥善實行咳嗽及其他衛生禮儀，並落實防疫措施，若須與家人同住時應保持1公尺以上的距離並且分開使用家具及衛浴設備，若不得已須共用請每日3次以漂白水消毒。