新冠肺炎苗栗第2例 遊歐回國男子

桃園捷運綠線陸續開工，不只衝擊交通，沿線店家生意也受影響，部分店家因非緊鄰捷運兩側所以無法減免房屋稅，市議員昨為巷子內的餐廳請命，要求市府檢討減税範圍。市府地稅局長姚世昌說，地稅局是受通報單位，店家若有疑慮可向施工單位反映納入減稅名冊，地稅局受理後會尊重，至於店家生意下滑，也可能不只是施工因素。

2020-03-24 23:26