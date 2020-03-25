新冠肺炎苗栗第2例 遊歐回國男子
苗栗縣政府衛生局今天指出，新冠肺炎確診病例苗栗再添1例，累計2例，確診個案為30餘歲男子，從歐洲旅遊回國出現不適，主動通報居家隔離，未與他人接觸，已收治負壓隔離病房治療。
衛生福利部疾病管制署24日發布，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）新增確診20例境外移入病例，全國總計達215例，其中苗栗縣目前累積至2例，都是境外移入，第1例為前往土耳其旅遊，第2例則是遊歐返台。
衛生局指出，苗栗新增第2例個案，2月26日至3月21日前往歐洲旅遊，3月22日入境國門，主動告知機場檢疫人員，身體出現上呼吸道症狀，隨即搭乘防疫計程車返家，進行居家隔離，期間未與家屬或他人接觸。
衛生局表示，全縣共有6家急救責任醫院都有篩檢、收治確診個案能力，目前第2例已收治於負壓隔離病房治療中，請縣民不用恐慌，同時提醒民眾針對流行性疫情，須由中央流行疫情指揮中心統一公布，如接獲未經查證的訊息，應避免隨意散播、轉傳，以免觸法。
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