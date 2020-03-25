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第二批武漢專機旅客解除隔離 檢疫者大呼回家真好

中央社 / 桃園25日電

第二批武漢專機旅客從10日抵台前往檢疫所後，到今天已屆滿14天，選擇自行安排車輛接送的檢疫者，成為首批離開檢疫所的旅客，除感謝醫護人員的照顧，更感動政府帶他們回家。

第二批武漢專機旅客10日深夜陸續抵台，在完成檢疫程序後分送3處檢疫所隔離14天，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，300多名旅客25日凌晨陸續解除隔離。期間雖曾有2人出現發燒症狀，但經二次採檢均為陰性。

位於新北與桃園交界的兩處檢疫所，分別有百餘名及近百名檢疫者，工作人員從凌晨0時30分許開始擺設三角錐以分流進出車輛，同時規劃從清晨6時至7時30分，讓檢疫者分梯次搭乘遊覽車前往高鐵站和機場捷運站返家，並從5時20分起開放自行接送者進入。

警方也在周邊進行維安與管制交通，許多家屬清晨5時許就已開車前往檢疫所旁等候，等到解除隔離時間一到，待在房內的檢疫者陸續走出房間，先在簡易的檢哨站，由防疫人員再次進行體溫量測及酒精消毒等作業，隨後也各自坐上遊覽車或親友車輛離去。

前來接送親友的陳小姐表示，雖然每天都跟家人透過視訊聯繫，也知道他在檢疫所過得很好，但就是忍不住想要親眼確認，雖然家人不希望她來接送，但好不容易捱過這14天，說什麼都要在第一時間把家人帶回，很感謝政府的照顧，懸了幾個月的心也終於才能放下。

特地來接老婆的蔡先生表示，一大早就從台北出發，因為妻子從一月中旬去大陸探親，沒想到卻遇到武漢肺炎事件，覺得政府這次專機的做法很好，老婆到檢疫所後也有天天視訊聯繫，感謝醫護人員無微不至的照顧，回家後只想在家裡好好相聚，因為夫妻已經兩個多月沒見面了。

在檢疫所待了14天的江女士表示，台灣的防疫工作真的做得很好，更盛讚衛服部長陳時中是新鋼鐵人，從專機返台後多次陪伴大家，給大家很多支持的力量，也很感謝政府及醫護人員給予很大的幫助，大家在檢疫所內都過得很好，現在終於回到了自己的家，自己覺得非常的激動。

檢疫所內的人員表示，會在接受隔離檢疫者全數離開後，針對房間、生活空間及周邊環境進行消毒，也希望這些設備永遠都不會再用到。

專機 醫護人員

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