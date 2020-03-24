捷運綠線施工陣痛 桃園中正路1700件申請減房屋稅

桃園捷運綠線開工，不只衝擊交通，沿線店家生意也受影響，部分店家因非緊鄰捷運兩側所以無法減免房屋稅，市議員郭麗華今為巷子內的餐廳請命，要求市府檢討減税範圍，地稅局長姚世昌說，地稅局是受通報單位，店家若有疑慮可向施工單位反映納入減稅名冊，地稅局受理會予以尊重，已受理桃園中正路1700件減稅，正在審核中。

桃園捷運路網目前正在施作的有機場延伸線、捷運綠線與三鶯線等，依規定只要捷運施工超過3個月，地稅局會主動依「桃園市房屋地段等級表暨桃園市房屋街道等級調整表」辦理減免房屋稅，主要減徵適用範圍以該公共工程施工路段的兩旁房屋為主。

地稅局現核定機場延伸線A21至23站1115件、減稅125萬元；綠線八德G01站717件、114萬元；綠線蘆竹高架段471件、285萬元；三鶯線桃園三鶯路63件、7萬元，原則交通因施工阻斷，房屋稅打7折，若出入未完全阻斷，1樓房屋稅打8折，2樓以上房屋稅按9成核計，若施工竣工，則會從次月起恢復全額課稅。

姚世昌說，最備受地方關注的桃園區中正路，施工範圍涵蓋莊敬路至慈文路，捷運工程局已經造冊1700件報至地稅局，房屋稅科將逐一現勘審定減稅折數，不過因數量龐大，又逢房屋稅開徵期，審定時間還未定，不過只要審定，一律從施工期間開始起算減稅，若有多繳房屋稅可退稅，明年度繳納房屋稅，即適用打折後的房屋稅額。

郭麗華、呂林小鳳、陳美梅等人今都說，桃園中正路、八德介壽路都陸續開工並架設施工圍籬作業，沿線店家及住戶勢必面臨交通不便與營業損失，要求市府務必協助，郭還說，不只兩側店家受衝擊，有大型餐廳不是設在大馬路邊，也受衝擊準備關門。

姚世昌說，受衝擊店家可減免房屋稅，地價稅則無，經了解六都減稅原則都以兩側店家為主，桃園市以施工3個月以上就減免，相對部分直轄市訂6個月來得寬鬆，至於巷內店家要涵蓋多遠，實務上難認定，據了解該間餐廳生意下滑，不單是受施工影響。