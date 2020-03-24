防疫出現破口？ 留學生回國5日無人聞問

台南市北區1名留學生20日自加拿大返台，居家檢疫中，卻無人聞問，毫無監控行動，不怕他會趴趴走。家長覺得奇怪，向市議員謝龍介反映，竟詢問區公所，卻無這名學生的資料，謝龍介擔心可能因此而出現防疫破口。

依照規定，居家檢疫負責單位是里長、里幹事，為此打電話給區公所，但區公所表示並無這名留學生居家檢疫資料。有市府人員說，這幾天居家檢疫加倍爆量，可能是入境資料較慢給民政局。衛生局表示，居家檢疫若沒收入，1天補助1千元，建議這名學生先打防疫專線06-2880180報備，以利防疫工作。北區區長李皇興晚間表示，照理來說，區公所應該會有這名學生居家檢疫的資料，正了解原因，並找出問題，防止缺口發生。

謝龍介說，這位留學生是在20日早上5點和同學從加拿大抵達桃園，回到台南後，遵從居家檢疫規定，乖乖待在家裡，但留學生的父親從新聞上獲知，里長或里幹事在居家檢疫期間，每天都會打電話聯絡並關懷，但5天來卻1通電話也沒，更無人上門關懷。

謝龍介表示，這名學生有打電話給住在嘉義的同學，對方說，有次因收訊不好，防疫人員還以為趴趴走，警察上門了解，可見，這位留學生在嘉義的同學，確實被掌控，防疫做得很落實。但台南這名留學生，卻無人聞問，不曉得出了什麼狀況，很擔心不只這名留學生有這種現象，是否其他返國的人，也有同樣現象，若如此，可能出現防疫缺口，應該找出問題補漏洞。