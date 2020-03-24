機捷啟動全線紅外線熱像儀 飲水機按鍵貼膜

新冠肺炎疫情升溫，桃園捷運公司指出，機捷全線21車站共23處閘門已設紅外線熱像測溫儀，並於17日啟動測量，若經耳溫複測超過38度旅客，將要求搭乘防疫計程車或請親友接送儘速就醫，不准搭乘機捷，另，為避免接觸感染風險，機捷A1台北車站暫停使用生飲機，全線各站飲水機則替按鍵貼膜，並加強清潔消毒，讓旅客安心使用。

桃園捷運公司指出，機場捷運全線21車站啟用紅外線熱像測溫儀已滿一周，若測得體溫異常旅客有處理3步驟，第1：確認體溫異常是否為其他物品造成；第2：若非其他物品造成，站長會將體溫異常旅客，帶至體溫複測區進行耳溫複測；第3：耳溫超過38度，將要求該旅客搭乘防疫計程車或請親友接送並儘速就醫。

桃捷公司指出，透過紅外線熱像測溫儀，站方可先對可能發燒旅客進行篩選，提升執行效率，再將疑似發燒旅客進行耳溫複測，讓防護更加周延，防疫效果頗為顯著，希望在新冠肺炎疫情嚴峻之際，提供旅客更安心安全服務，同時也提升員工保護機制。