桃市議會議事日程暫不變動 議長：除非有緊急狀況

新冠肺炎疫情延燒，花蓮縣議會將順延四、五月份的臨時會與定期大會，桃園市議會目前正在開定期會，將一路開到5月14日，議長邱奕勝說，議事日程經大會決議通過，誰都不能隨意改期，議會在開會期間也積極加強防疫工作，除非有列席官員、市議員等開會人員確診等「緊急狀況」，才會召開大會變更議事日程。

邱奕勝也說，花蓮縣議會狀況無法與六都類比，因花蓮一整年開會時間比桃園少一倍以上，以桃園市議會來說，一年有兩百多天要開，因此有日程的壓力，今年初因應疫情，決定提前開臨時會與定期會，也是六都最早開，這些議事日程透過各黨團決議，也經過大會決議，除非有緊急狀況，否則誰都不能隨便更動，目前仍議事日程照走。

至於什麼狀況下會宣布延期？邱表示，除非今天有議員或列席官員等議會人員不小心確診新冠肺炎，就會開會討論，他也說，這一個月來議會開會，也已經加強防疫工作，包括出入人員量體溫、清潔雙手，開會結束後，也會以酒精清潔麥克風等物品。

此外，目前進行各局處工作報告也有分流進行議員質詢，包括分黨團分時段質詢，讓議員人數都保持在安全狀況，也只有排定的局處才有列席，總質詢一天早上最多4個議員，不會有群聚風險，目前仍依據大會決議，按照原定定期會日程繼續開會。