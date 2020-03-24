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影／好天氣公園、風景區遊客多 桃園市府全面消毒置洗手液
天氣變暖，桃園市各公園活動的民眾也增加，雖然是戶外但是熱門遊憩設施遊客集中，區公所加強消毒。觀旅局風管處也在風景區遊客服務中心、公共廁所放置酒精提供遊客清毒，同時1至2小時就有專人以次氯酸或漂白水擦拭樓梯扶手、門把、電梯按鍵等易傳播病毒的媒介。
桃園市政府風景管理處指出，國際間為了防範新冠肺炎擴散，對入境的外國人有所限制，甚至採取封城，觀光旅遊業飽受衝擊，桃園部分風景區雖然觀光客人數也受影響，但是天氣好本國人還是會安排旅遊，以大溪老街為例，假日天氣好，中午過後遊客一直增加人潮不斷，風管處在附近的遊客服務中心、公廁都會設置洗水液、酒精消毒。
另外，慈湖3月重新開放遊客中心全面消毒，並提供酒精、乾洗手液，公廁也配置洗手乳，還有石門水庫觀光遊艇，也由業者自行徹底消毒。其他像小烏來天空步道、拉拉山遊樂園區、角板山行館、虎頭山環保公園等熱門景點的入口、出口位置，都有提醒遊客戴口罩的告示牌，提醒民眾有發燒、呼吸道症狀別在風景區停留，應該在家多休養。
平鎮區公所也針對區內的社區公園加強消毒，公園兒童遊樂設施都派人定時消毒，以平鎮、中壢交界的新勢公園為例，溜滑梯周邊空間打造海洋味，有石雕大海龜、人工沙灘，即使非假日也有不少家長帶著孩子遊玩，公所每天派員清掃和全面消毒，公廁設置洗手液，讓大人小朋友都能安心在公園散步、玩樂。
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