邱廷岳接掌苗栗縣教育處 首要加強校園防疫
苗栗縣政府教育處前處長徐永鴻1月退休，經縣府多方徵詢公告，由照南國小校長邱廷岳接掌教育處長一職。邱廷岳今天表示，現階段首要加強校園安全與防疫工作。
邱廷岳經苗栗縣政府人事處公告，23日起轉任教育處長，為維持照南國小校務正常運作，縣府遴派候用校長李豪朕代理照南國小校長職務，今天在縣府舉行代理校長交接儀式，縣長徐耀昌監交。
徐耀昌表示，邱廷岳歷任東興、信義及照南等國小校長以及苗栗縣校長協會理事長，教育行政資歷豐富，盼借重他服務教育界40多年經驗，帶領縣府教育團隊持續精進；李豪朕代理照南國小校長為期約4個月，待這學期結束後，將依相關規定重新遴派校長於新學期接任。
「我是來做事，不是來做官」邱廷岳以此自勉，他指出，當前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，現階段首要挑戰就是做好校園防疫工作，原定4月8日在苗栗縣巨蛋體育館辦理的文狀元選拔競賽，將改由直播視訊抽題，學生在各校應考，各校教務主任跨校監考；另外今年與中國大陸武漢合辦的楚才盃作文競賽已決定取消；針對優秀國高中學生赴澳洲遊學的「澳視群英展翅計畫」也停辦，貓裏喵盃Scratch程式設計競賽將視疫情狀況再決定。
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