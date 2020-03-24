快訊

政院拍板第二波紓困：個人所得稅可延緩繳納、房貸利率降

邱廷岳接掌苗栗縣教育處 首要加強校園防疫

中央社 / 苗栗縣24日電

苗栗縣政府教育處前處長徐永鴻1月退休，經縣府多方徵詢公告，由照南國小校長邱廷岳接掌教育處長一職。邱廷岳今天表示，現階段首要加強校園安全與防疫工作。

邱廷岳經苗栗縣政府人事處公告，23日起轉任教育處長，為維持照南國小校務正常運作，縣府遴派候用校長李豪朕代理照南國小校長職務，今天在縣府舉行代理校長交接儀式，縣長徐耀昌監交。

徐耀昌表示，邱廷岳歷任東興、信義及照南等國小校長以及苗栗縣校長協會理事長，教育行政資歷豐富，盼借重他服務教育界40多年經驗，帶領縣府教育團隊持續精進；李豪朕代理照南國小校長為期約4個月，待這學期結束後，將依相關規定重新遴派校長於新學期接任。

「我是來做事，不是來做官」邱廷岳以此自勉，他指出，當前新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，現階段首要挑戰就是做好校園防疫工作，原定4月8日在苗栗縣巨蛋體育館辦理的文狀元選拔競賽，將改由直播視訊抽題，學生在各校應考，各校教務主任跨校監考；另外今年與中國大陸武漢合辦的楚才盃作文競賽已決定取消；針對優秀國高中學生赴澳洲遊學的「澳視群英展翅計畫」也停辦，貓裏喵盃Scratch程式設計競賽將視疫情狀況再決定。

苗栗縣 徐耀昌 疫情

延伸閱讀

苗栗焚化廠下月歲休 超前部署

垃圾焚化廠歲休停燒18天 徐耀昌要求垃圾清運零缺失

苗縣仍維持1名境外移入確診個案 縣長籲民眾勿恐慌

新冠肺炎苗栗縣1確診 徐耀昌：疫情指揮中心二級開設

相關新聞

桃市議會議事日程暫不變動 議長：除非有緊急狀況

新冠肺炎疫情延燒，花蓮縣議會將順延四、五月份的臨時會與定期大會，桃園市議會目前正在開定期會，將一路開到5月14日，議長邱...

影／好天氣公園、風景區遊客多 桃園市府全面消毒置洗手液

天氣變暖，桃園市各公園活動的民眾也增加，雖然是戶外但是熱門遊憩設施遊客集中，區公所加強消毒。觀旅局風管處也在風景區遊客服...

報導迴響／警整頓淨空 還苗栗火車站前身障專用停車位

苗栗火車站東站前身心障礙者專用停車位，長期遭腳踏車占用，身障朋友迭有怨言，聯合報系日前報導獲得重視，苗栗警察分局連日勸導...

結合10家旅館業者 竹縣府推安心方案優惠至1.6折

新冠肺炎疫情延燒，為因應大量旅客返台，新竹縣政府緊急協調新竹縣旅館同業公會，針對返台旅人的家屬提出安心方案，目前已獲10...

桃園監理站強化防疫 考照考官頭戴DIY防護面罩

新冠肺炎疫情延燒，桃園監理站每天進出人數超過上千人，第一線服務員工戴口罩、護目鏡，考量每天消耗的醫療口罩及清潔用品成本也...

林智堅推「3+5」紓困振興方案 減稅發消費券帶動景氣

新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府規劃紓困振興「3＋5」措施，將以「減租稅、穩投資、興商機」3大方向加上「減少公有市場攤位5成...

苗栗第3屆青年代表遴選名單出爐 共同關注公共事務

苗栗縣第3屆青年事務委員會青年代表遴選名單出爐，第3屆青年事務委員會有34名青年報名參加遴選，主辦單位經初審、公民網路票...

影/桃市消防局防護衣已耗500件 鄭文燦：將增購2千件

桃園市八德區聯明工業區聯誼會今天捐贈一輛防勤務車給消防分隊，桃園市長鄭文燦表示，新冠肺炎疫情延燒，加上桃園又有機場、醫療...

也是超前布署？桃園市平鎮3夜店準備歇業防疫

為了防制夜店、酒店及網咖等室內密閉空間成為新冠肺炎防疫破口，桃園市平鎮警分局特別勸導轄內業者，希望基於公司利益及顧客健康...

民團提出航空城五大爭議 呼籲林佳龍鄭文燦懸崖勒馬

爭議多年的桃園航空城計畫預計於明天通過環評。民間團體今天提出航空城五大爭議，呼籲交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦懸崖勒馬。...

居家檢疫隔離1000元補助開放申請 桃園1萬多人符合資格

因新冠肺炎受居家檢疫、居家隔離14天民眾，昨開放申請1天1400元共1萬4000元補助，桃園市有1萬多人符合資格，桃園市...

中職4月11日開打 鄭文燦：奧運都考慮延期中職應再斟酌

中華職棒昨決議，原訂延期至4月11日的開幕戰將如期舉辦，但採閉門比賽僅開放有買季票約150個球迷入場；桃園市長鄭文燦今主...

熱門新聞

新竹縣新冠肺炎確診多1例 累積2例

預先部署封城？侯友宜：會做準備但還不到時候

新冠肺炎確診屏東來到3例 全國剩7縣市維持0

新北首例！三重「同學匯KTV」防疫歇業 後續目標好樂迪

輕軌可能不進老街 擬改推淡水河岸方案

北市又有居家檢疫失聯者 號召全民協尋「陳冊」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。