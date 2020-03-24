報導迴響／警整頓淨空 還苗栗火車站前身障專用停車位

苗栗火車站東站前身心障礙者專用停車位，長期遭腳踏車占用，身障朋友迭有怨言，聯合報系日前報導獲得重視，苗栗警察分局連日勸導，印尼等國文字告示，警方還不排除移置及依廢棄物處理，專用停車位終於淨空，一些身障朋友走告「收復」專用停車位。

苗栗分局連日來大力整頓，火車站東站前身障專用停車位虛位以待身障朋友利用，與先前腳踏車盤踞景象改觀，苗栗縣身心障礙者權益保障推動小組委員會委員、苗栗縣肢體傷自強協會副理事長王封台等人大表肯定，身障朋友一再抱怨雖法律明文規定，卻空有專用停車位，現在終於不用走遠路，就近停3輪特製機車了。

腳踏車長期占用身障專用停車位就在苗栗市門面，不僅造成身障朋友不便，也是挑戰公權力，聯合報系日前報導引起回響，苗栗分局正視，認為尊重弱勢權益是進步社會的象徵，連日來規畫系列勤務，車主配合也獲得成效。

苗栗分局研判占用腳踏車車主，不少是外籍移工，因此每天上班前、下班後，及例假日時段，派員到火車站加強勸導，平常巡邏勤務也特別注意，如果沒有遇到車主，也會在腳踏車座墊，以國文、英文、越南文、印尼文等文字，告示非身障者不能停放。