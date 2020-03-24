結合10家旅館業者 竹縣府推安心方案優惠至1.6折

新冠肺炎疫情延燒，為因應大量旅客返台，新竹縣政府緊急協調新竹縣旅館同業公會，針對返台旅人的家屬提出安心方案，目前已獲10家業者響應、可提供上千間客房。縣長楊文科感謝旅館業者配合縣府防疫措施，攜手度過疫情難關。

楊文科說，目前共有新竹喜來登大飯店、安捷國際酒店，萬瑞渡假村、新大竹北商旅、悅豪大飯店，南園、春城汽車旅館等10家業者響應，提供超過1000間房間供民眾入住，喜來登飯店2人豪華房住宿一晚原價為1萬7千元，經安心專案，現僅要1.6折約2699元，價格非常優惠。另外，因應疫情嚴峻，縣府已規劃一處居家檢疫場所，目前正報衛福部核定中。

新竹縣旅館公會理事長鄭建宏表示，讓健康的檢疫者家人住旅館，檢疫者住在家裡，旅館業樂於配合，公會將陸續協調更多旅館加入，因時間急迫，各旅館的優惠折扣這兩天會陸續訂出來，目前縣內的旅館都有實施自主管理，並協助旅客體溫量測，落實全程防疫自我管理，讓消費者放心。

搶先端出實惠價格的喜來登飯店副總楊淑芬指出，喜來登是五星級飯店，所有的消毒清潔作業都有嚴格的ＳＯＰ，飯店員工也分開辦公，提供顧客最安心的服務。

「愛我家人、我來住」，縣府交旅處長游志祥說，竹縣旅館推出的家屬安心專案，讓返國居家檢疫者和家人暫時不生活在共同空間，有利於疫情掌握。