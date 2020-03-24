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桃園監理站強化防疫 考照考官頭戴DIY防護面罩
新冠肺炎疫情延燒，桃園監理站每天進出人數超過上千人，第一線服務員工戴口罩、護目鏡，考量每天消耗的醫療口罩及清潔用品成本也不斷攀升，站方提前部署DIY製作防護面罩，讓汽車考官進行汽車考驗時使用，盼節省成本，防疫也能做到滴水不漏。
桃園監理站各服務櫃台現張貼保護透明膠膜，監理站也使用透明塑膠片及海綿黏貼DIY製作防護面罩，提供考官於汽車考驗時使用，除考官戴上面罩外，也要求考生配戴口罩及搖下車窗使車內空氣流通，希望這樣的防疫措施能讓考生考試安心、安心考試。
此外，桃園監理站即日起縮減出入口改由正門口進出外，對於進出辦公室人員進行全面管制，無論員工或洽公民眾，在進入辦公室前都必須量額溫及進行手部消毒，同時也增加辦公區域每日消毒次數，站長林正郎也呼籲大家落實勤洗手，一起做好防疫。
桃園監理站站長林正郎再次呼籲，此時正值防疫非常時期，請大家共體時艱，平時要「勤洗手」，減少觸碰眼口鼻，才能遠離疫病，全面做好防疫工作。
此外，桃園監理站也要求所轄的客運業者完成各項防疫工作，包含車輛及場站定時清潔消毒，駕駛員、服務人員每天量測體溫並配戴口罩；車輛消毒方面，除平常於發車前或收班後進行車輛清潔及消毒外，已要求業者增加消毒頻率，在營運期間至少每8小時需再進行消毒一次，讓旅客安心搭乘。
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