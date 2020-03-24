桃市警局防疫情淪陷 異地辦公啟動演練

疫情擴大，桃園市警局配合防疫規畫異地辦公場所，預定明天在各分局進行異地辦公演練，有的分局十分重視，今天由分局長親自預先演練分局人員分組移到派出所辦公，市警局亦演練人員分組、移到桃園分局，市警局今天下午表示，因應防疫進行異地辦公，市警局或分局採取分組辦公方式，一組移到分局或派出所辦公，降低疫情感染風險，一旦有人確診，不會全局淪陷。

桃園市警局因應疫清擴大，採取異地辦公作法，市警局及各分局預定明天現場演練，市警局將分2組人員配置，一組前往桃園分局異地辦公；桃園分局分2組人員，一組前往武陵或中路派出所異地辦公，一旦市警局或桃園分局有人確診，就展開異地辦公作業。

蘆竹分局依市警局規定將分局人員分2組配置，一組前往南坎派出所辦公，分局長黃益三為讓員警了解異地辦公防疫作法，親自預先演練異地辦公步驟，他並擔任「導演」掌鏡，指導員警如何做好防疫、消毒環境措施，讓參與演練員警印象深刻。