桃市警局防疫情淪陷 異地辦公啟動演練
疫情擴大，桃園市警局配合防疫規畫異地辦公場所，預定明天在各分局進行異地辦公演練，有的分局十分重視，今天由分局長親自預先演練分局人員分組移到派出所辦公，市警局亦演練人員分組、移到桃園分局，市警局今天下午表示，因應防疫進行異地辦公，市警局或分局採取分組辦公方式，一組移到分局或派出所辦公，降低疫情感染風險，一旦有人確診，不會全局淪陷。
桃園市警局因應疫清擴大，採取異地辦公作法，市警局及各分局預定明天現場演練，市警局將分2組人員配置，一組前往桃園分局異地辦公；桃園分局分2組人員，一組前往武陵或中路派出所異地辦公，一旦市警局或桃園分局有人確診，就展開異地辦公作業。
蘆竹分局依市警局規定將分局人員分2組配置，一組前往南坎派出所辦公，分局長黃益三為讓員警了解異地辦公防疫作法，親自預先演練異地辦公步驟，他並擔任「導演」掌鏡，指導員警如何做好防疫、消毒環境措施，讓參與演練員警印象深刻。
市警局表示，異地辦公作法是為降低群聚感染風險，一旦市警局或分局機關有人員確診，立即啟動異地辦公機制，採人員分散辦公，確保機關不會整個淪陷，雖說最理想的異地辦公場所，應是閒置空間，但客觀卻不可能，市警局或分局沒有多餘閒置空間運用，只是希望透過演練，讓員警熟練異地辦公防疫措施。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言