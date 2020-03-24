防疫專車接駁獨缺台東 饒慶鈴力爭

台東縣長饒慶鈴今天指出，她向衛福部長陳時中反映，中央防疫專車接駁路線獨缺台東，交通部回覆會再研議。

饒慶鈴表示，目前台灣本島的中央防疫專車接駁路線，從桃園機場往南開到屏東，往北只開到花蓮，獨缺台東縣，不利防疫的控制。

她說，昨日在全國防疫視訊會議中，她向中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中力爭請求協助，會中交通部回覆研議。

台東縣衛生局表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）中央流行疫情指揮中心第17次會議，昨日下午4時由陳時中主持，邀集中央各部會與地方縣市首長進行視訊會議。

會中，中央提出協請地方政府辦理事項，包括居家檢疫、居家隔離住所安排及協助就醫、督促長照住宿型機構的防疫措施、防疫宣導等。

饒慶鈴在會中向陳時中反映，台東縣民眾如由桃園機場返回台東，依規定可到松山轉搭飛機，若時間太晚，將面臨無飛機可搭狀況，住宿及飲食將成隱憂，且若搭乘防疫專車僅由桃機至花蓮並無到達台東，懇請中央協助，交通部回覆會再予以研議。