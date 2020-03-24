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防疫期間職涯教育不中斷 勞動部推到校服務

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃竹苗分署帶領中大壢中同學職業體驗課程，利用簡單材料動手製作不織布口罩。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署帶領中大壢中同學職業體驗課程，利用簡單材料動手製作不織布口罩。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為推廣終生職涯觀念，於新竹市成立賈桃樂學習主題館，提供民眾職涯一站式服務。近期受肺炎疫情影響，民眾減少出門，賈桃樂學習主題館為協助學生防疫期間職涯教育不中斷，提供職涯課程到學校服務，同時為加強宣導防疫觀念，設計口罩DIY體驗課程，相關費用全由勞動部負擔。

賈桃樂學習主題館到校服務首站來到國立中央大學附屬中壢高中，由一年級學生分別透過平板電腦進行心理測驗認識自己，並由專業諮詢師以牌卡活動協助進行職涯規劃，另外還安排分署衣啟飛翔創客基地帶領同學體驗時下最夯的不織布口罩DIY，藉由多元的職業探索及體驗，幫助同學釐清感興趣的領域，為自己的職涯找到無限可能。

桃竹苗分署長賴家仁表示，賈桃樂學習主題館因應疫情，推出到校的便民服務，幫助學生在校內就能進行多項職涯探索課程及體驗內容，相關工作人員將全程配戴口罩，讓參與的師生都能安全、安心及安穩的探索職涯，賈桃樂學習主題館也將於四月中旬推出線上影音課程，讓民眾不受距離限制，透過網路就可進行職涯探索，歡迎國、高中學校及大專校院來電洽詢申請(03)5343011分機5102，亦可至賈桃樂官方網站查詢(https://jtl.wda.gov.tw)。

職涯 口罩 勞動部

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