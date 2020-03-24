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竹市華德福實驗學校新校舍 今舉辦動土典禮

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
歷經1年多、流標超過5次的新竹市華德福實驗學校新校舍工程，今舉行動土典禮。圖／新竹市政府提供
歷經1年多、流標超過5次的新竹市華德福實驗學校新校舍工程，今舉行動土典禮。圖／新竹市政府提供

歷經1年多、流標超過5次的新竹市華德福實驗學校新校舍工程，今舉行動土典禮，工期約720個工作天，幼兒園將在110學年度開始招生，國中、小則會在111學年度由暫借在內湖國中華德福實驗分校遷入新校園，新校舍融入華德福精神，以形線畫概念結合建築，是一所結合自然、藝術與生活的學習基地。

新竹市華德福實驗學校是全台第一所全新建設且公辦公營的「平民版」華德福實驗學校，市府教育處指出，市長林智堅上任後積極為華德福尋找校地，編列4.4億元經費進行校舍整體規劃及新建，於今年初發包完成。校園整體規劃順應地勢、與自然融合，呈現如流線型的建築風貌，橢圓形的街屋設計把教室打造成像家的「微型城市」，讓不同年級的孩子保有各自的空間，但又能穿梭互動。

教育處指出，該工程包含國中小教室、圖書室、專科教室、活動中心、健康中心及幼兒園園舍等。幼兒園預定110學年完工，國中小學則預定111年3月完工，屆時將可招收120名幼兒、504名一到九年級的學生，共624位。

林智堅表示，新竹市華德福實驗學校成立已屆六年，是一所自然、藝術與生活的學習基地，也提供家長多元教育選擇權，因此十分支持華德福教育在新竹深耕。華德福實驗學校校長王美珍說，新建校舍不僅要兼顧藝術性，更需展現華德福教育的精神，整體工程極富挑戰性，非常感謝陳永興建築師及具有豐富興建學校工程經驗的巨佳營造公司願意承接重任，共同打造實驗教育的學習基地。

新竹 幼兒園 建築

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