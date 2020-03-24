林智堅推「3+5」紓困振興方案 減稅發消費券帶動景氣

新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府規劃紓困振興「3＋5」措施，將以「減租稅、穩投資、興商機」3大方向加上「減少公有市場攤位5成租金、減免旅宿業者租稅、補助旅宿業者水電瓦斯費、發放6千張消費券、延長建築雜項執照期限」等5大具體項目，希望能為在地產業注入強心針，共度疫情考驗。

市長林智堅指出，市府不僅盤整中央政策，也推出加碼的「3＋5」產業紓困與振興措施，將依產業別製作專屬懶人包，並設置各產業別的單一窗口，協助市民申請、諮詢，與民眾一同度過景氣難關。

公有市場攤位租金減免部分，市內公有市場租金將減免5成，為期兩個月，共有978個攤位受惠，每攤租金減免金額約為1至6千元不等，總計共減徵256萬元，盼有效降低攤商負擔。

受疫情影響首當其衝的旅宿業，市府則以稅金減免與補助雙線並行，城銷處指出，旅宿業者若有樓層停用或停歇業的狀況，房屋稅將從3%調降到非營業用的2%。另外，市府也將提供旅宿業水電瓦斯基本費補助5成，每個月最高補貼3萬元，盼降低旅宿業者疫情間的營運負擔。

另外，市府規劃推出6千張500元面額消費券，城銷處表示，現正規劃凡入住新竹市旅館，即可領取500元消費券，預計將可用於新竹市內各式餐飲、旅館、零售業，以鼓勵民眾多消費，刺激在地經濟。

延長建築雜項執照期限部分，都發處指出，營建業帶動上、下游相關產業需求，影響層面大，為避免居家隔離檢疫造成人力、生產力短缺，衝擊營建業，將依「建築法」及「新竹市建築管理自治條」規定，增加建築執照及雜項執照工期期限一年，藉此振興竹市建築投資環境，帶動在地景氣。目前轄內登記的營建工程中小企業共3819家，總資本達227.6億，預計加惠竹市領得建照施工中的建築基地共400餘處。