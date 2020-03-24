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金車集團挺醫護 每日提供1萬杯現煮咖啡

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員在第一線面對病患壓力倍增，金車集團昨日送出100箱白金罐裝咖啡及200箱波爾礦泉水給臺北榮民總醫院桃園分院。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員在第一線面對病患壓力倍增，金車集團昨日送出100箱白金罐裝咖啡及200箱波爾礦泉水給臺北榮民總醫院桃園分院。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員在第一線面對病患壓力倍增，為替辛苦的醫護人員應援，金車集團昨天下午2點多，送出100箱白金罐裝咖啡及200箱波爾礦泉水給臺北榮民總醫院桃園分院，此外，旗下伯朗咖啡館5家醫院門市更推出每日200杯現煮咖啡讓醫護人員免費兌換。

金車集團有感醫護人員為防疫作業日夜辛勞，旗下伯朗咖啡館5家醫院門市推出每日供應200杯現煮咖啡讓醫護人員免費兌換，近日更致電聯繫台北榮總桃園分院，表示欲捐出一批咖啡及礦泉水供醫護人員無償享用，以慰勞連日來堅守崗位的無私奉獻。

院內護理人員收到金車集團的加油打氣十分開心，院內人員表示，自疫情爆發以來，許多醫護人員因工作環境影響，難免會被用有色眼光看待，導致出門在外特別顧忌，甚至以往以自身職業為榮，在這個時刻卻成為不能說的秘密。金車集團這次以具體行動實踐對醫護人員的支持，將旗下咖啡及礦泉水直送工作崗位，這份關懷讓醫護人員備感窩心。

臺北榮民總醫院桃園盧星華院長表示，近日來院方接獲許多社會應援，不論是以個人名義、團體或是企業，皆大大鼓舞了第一線防疫人員的士氣，這些強而有力的應援與關懷，帶給社會與醫護人員更多溫暖、正向的力量，讓第一線防疫人員不感到孤軍奮戰，整個社會變得更緊密而團結一致，院內醫護人員將帶著這份充滿溫度的應援，持續提供溫暖、可靠的高品質醫療服務。

新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員在第一線面對病患壓力倍增，金車集團昨日送出100箱白金罐裝咖啡及200箱波爾礦泉水給臺北榮民總醫院桃園分院。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供
新冠肺炎疫情持續延燒，醫護人員在第一線面對病患壓力倍增，金車集團昨日送出100箱白金罐裝咖啡及200箱波爾礦泉水給臺北榮民總醫院桃園分院。圖／臺北榮民總醫院桃園分院提供

醫護人員 咖啡館 疫情

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