苗栗第3屆青年代表遴選名單出爐 共同關注公共事務

苗栗縣第3屆青年事務委員會青年代表遴選名單出爐，第3屆青年事務委員會有34名青年報名參加遴選，主辦單位經初審、公民網路票選與專業小組評選3階段，選出青年代表13人，為期10天網路票選，累計3萬3千多投票人次，競爭激烈，青年代表們關注領域多元，未來強化苗栗縣青年事務政策推展。

苗栗縣政府勞青處指出，此次青年代表遴選廣納多元代表性，經評審委員會決議，以外加名額方式增額錄取1名原住民代表，並針對另符合初審資格者，選出12名青年，擔任第3屆苗栗縣政府青年事務委員會。

勞青處指出，青年事務委員會青年代表遴選活動，透過公開遴選機制鼓勵縣內學生及社會青年積極參與公共事務，為期10天每人每日一票的網路票選，展現青年朋友群聚量能。票選過程中，參選人全力衝票，由銅鑼地區黎宥霆以3985投票數奪得最高票，次高的禪廚蔬食餐廳負責人邱靖傑也獲3875票的高票數，競爭激烈，網路票選期間累積逾3萬3千的投票人次，顯見苗栗青年公共參與的熱情支持。

勞青處指出，此次公開遴選機制30%網路票選，70%的專業評選小組審查，專業評選小組邀請縣外2名具有青年事務經驗之外聘委員共同組成評審委員會。受聘委員逐案審閱參選人資料，並積極討論，針對青年代表各項表現及代表區域、身分別等因素後加上網路票選分屬，最終定案13名公開遴選的青年代表。

錄取者有來自勞工、原住民、青年創業家、返鄉青年團體、托育協會理事長、設計總監等類型，期望兼衡多元領域的代表聲音，協助縣府青年政策綜合發展，營造有利青年創業就業生活環境、也強化青年事務發展政策的前瞻性與可行性。

勞青處指出，青年事務委員會有外聘委員20席，3席專家學者，17席青年代表，此次13名公開徵選、3名縣內各大專院校學生會推派及1名苗栗縣創新創業協會推派代表，擴增青年事務委員會的多元性，強化青年政策的鏈結。

苗栗縣第3屆青年事務委員會青年代表徵選當選名單，依報名編號順序如下： 邱瑀屏（第四區）、邱靖傑（第一區）、邱俊閔（第一區）、林志豪（第三區）、林聖宜（第一區）、張書榕（第六區性別保障）、張維翰（第二區）、曹富雄（第二區）、黎宥霆（第二區）、鍾紫瑜（第四區）、曾莉敏（第二區）、温政彥（第五區區域保障）、謝念霆（原住民族保障，外加名額）。