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影/桃市消防局防護衣已耗500件 鄭文燦：將增購2千件
桃園市八德區聯明工業區聯誼會今天捐贈一輛防勤務車給消防分隊，桃園市長鄭文燦表示，新冠肺炎疫情延燒，加上桃園又有機場、醫療院所等重點防疫地區，醫療後送的勤務作業都需交由消防局同仁支援，這段期間消防同仁相當辛苦，鄭喊話要增購2千件防護衣備用。
鄭指出，桃園升格後，企業及人口快速成長，消防救護工作越趨繁重，因此增編消防局人力達5成外，也大幅更新100多輛車及裝備，持續提升整體消防綜合能力。鄭提到，新冠肺炎疫情著重在機場的邊境防疫、醫療院所防疫，以及社區的隔離與預防性工作，桃園有國際機場、部立桃園醫院和林口長庚醫院等兩家大型責任醫院，都需由消防局同仁支援防疫及醫療後送等勤務，相當辛苦。
鄭說，目前消防局各分隊總計已使用約500件防護衣，消防局將規畫增購2千件防護衣備用，讓救護人員獲得更大的保障。對此消防隊員表示，只要出勤時遇到有接觸史或疑似案例，皆會穿著防護衣到場執勤，因此防護衣的消耗確實很大，若能增購，對消防隊員來說確實是一向很大的保障。
鄭今日到八德茄苳消防分隊，出席「八德聯明工業區聯誼會」捐贈消防勤務車儀式，他表示，茄苳地區有許多中小型工廠，八德聯明工業區聯誼會有感於消防同仁辛苦投入救災及救護工作，特別捐贈一輛消防勤務車，展現企業社會責任，市府將妥善運用車輛，提升消防同仁執勤安全及救災能量。
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