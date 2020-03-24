苗栗銅鑼鄉長補選 選委會訂5月16日投票

大至地震房屋倒塌，小至民眾迷途走失，不少救援場合都能看到搜救犬的身影，牠們靠著靈敏的嗅覺替搜救隊員洞察先機，加快搜出受困者的行蹤，桃園市在蘆竹區山腳分隊擁有高規格的搜救犬「犬舍」，是7隻搜救犬的家。

2020-03-23 23:09