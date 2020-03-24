苗栗銅鑼鄉長補選 選委會訂5月16日投票
苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷「當選無效」案二審判決定讞並已解職，依法必須在3個月內辦理補選；苗栗縣選舉委員會今天上午的委員會議針對銅鑼鄉長補選期程作出決議，排定5月16日辦理投票，4月12至14日日受理候選人登記。
苗栗縣選委會表示，銅鑼鄉長補選重要選務行程如下，4月6日發布補選公告、4月8日發布候選人登記公告、4月12至14日3天受理候選人登記、4月12日公告投開票所地點、4月26日選舉人名冊編造完成、4月28至30日3天選舉人名冊公告閱覽。
5月1日候選人號次抽籤、5月5日公告候選人名單、5月6日至15日共10天候選人競選活動，5月16日 (周六)上午8時至下午4時舉行投票、5月22日公告當選人名單、5月27日前頒發當選證書，候選人登記應繳納保證金12萬元整。
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