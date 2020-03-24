苗栗縣銅鑼鄉長補選 5/16投票
苗栗縣銅鑼鄉長李瑞廷遭台灣高等法院台中分院判決當選無效確定，已遭解職，苗栗縣選舉委員會今天決議，銅鑼鄉長補選4月12日到14日受理參選人登記，5月16日投票。
李瑞廷被指控涉及賄選案，台中高分院2月25日依違反公職人員選舉罷免法判決當選無效確定，依規定應於3個月內補選完畢。
苗栗選委會召開委員會議決議，4月8日發布參選人登記公告、4月12日到14日受理登記，5月1日參選人號次抽籤、5月6日到15日為競選活動期間，16日上午8時到下午4時投票，22日公告當選人名單。
目前銅鑼鄉長由苗栗縣政府秘書黃純德代理，李瑞廷曾在交接儀式中宣布由妻子古素馨「代夫出征」，而前銅鑼鄉民代表會主席謝昌年，及從事營造業的劉彥村都表態投入補選。
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