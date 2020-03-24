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新冠肺炎疫情衝擊產業 苗栗縣提供紓困專線

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
新冠肺炎疫情增溫，產業連帶受衝擊，苗栗縣政府工商發展處成立紓困專線：037-559880（您相信我 我久幫幫您）。記者劉星君／攝影
新冠肺炎疫情增溫，產業連帶受衝擊，苗栗縣政府工商發展處成立紓困專線：037-559880（您相信我 我久幫幫您）。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情增溫，產業連帶受衝擊，苗栗縣政府工商發展處上周起成立紓困專線，協助企業諮詢與轉介，截至今為止，有接到四家業者來電洽詢關於資金融資需求，工商發展處協助轉介聯繫信保基金，紓困專線：037-559880（您相信我 我久幫幫您）。

苗栗縣工商發展處長黃智群說，受到疫情衝擊，縣府成立紓困專線，和企業齊心抗疫，協助業者度過難關。企業若有資金融資需要，會有同仁專門服務，融資方案部分，包括有本金展延、新的資金需求，工商發展處結合信保基金，提供專人服務，也有優惠部分，利息、手續費減免等。

黃智群說，結合推動「全栗招商服務站」，從今年2月開始至今，工商志工電話訪問關懷471家業者，到工廠訪視有54家；有一到兩成業者反映資金周轉問題。

黃智群說，上周成立紓困專線，目前收到4家業者提出資金融資需求，其中3家製造業，1家服務業。

新冠肺炎疫情增溫，產業連帶受衝擊，苗栗縣政府工商發展處成立紓困專線：037-559880（您相信我 我久幫幫您）。記者劉星君／攝影
新冠肺炎疫情增溫，產業連帶受衝擊，苗栗縣政府工商發展處成立紓困專線：037-559880（您相信我 我久幫幫您）。記者劉星君／攝影

疫情 苗栗縣 新冠肺炎

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