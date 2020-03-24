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影／疫情影響 苗栗文狀元改線上抽題 武漢楚才杯停辦

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣每年舉辦的「楚才杯」作文比賽，今年因疫情決定停辦。圖／報系資料照
苗栗縣每年舉辦的「楚才杯」作文比賽，今年因疫情決定停辦。圖／報系資料照

新冠肺炎疫情影響，苗栗縣近8年來持續推動的閱讀及寫作特色活動「楚才杯」、「文狀元」都出現變動，其中大陸武漢的楚才杯苗栗縣競賽確定停辦，縣內最具特色的國中小「文狀元」今年不再集中辦理複賽，改由各校設試場，並線上直播抽題，結束後上傳學生作品進行評審。

苗栗縣政府在102年首度辦理全縣國中小學的文狀元競賽，藉此培養縣內學子閱讀、寫作風氣，比賽深受各校重視；另外，由大陸主辦的楚才杯作文比賽，苗栗縣與湖北、武漢交流密切，每年也都辦理全縣競賽，優勝學生在暑期可赴大陸武漢市參加夏令營及交流活動。

苗栗縣政府新任教育處長邱廷岳上午表示，受新冠肺炎疫情影響，今年縣內的楚才杯作文比賽，因優勝者要去武漢，因此今年已決定停辦；至於文狀元選拔競賽，複試考生往年都在同一大型試場應考，但此作法不利防疫，因此今年將試場分散在各校，抽題部分改為線上直播公布。

教育處圖書資訊科長彭秀珍表示，今年文狀元選拔賽原定4月8日 (周三)在巨蛋體育場辦理全縣複賽，現已改為由各校擇定試場考試，為慎重起見，縣府將比照正式考試的嚴謹規格，規畫於縣立圖書館4 樓線上直播抽題並在各校試場同步進行複賽，比賽結束上傳學生作品，次日進行閱卷評審，當天由各校主任交換監考。

她指出，今年文狀元選拔競賽用書，國小組書單10冊包括「偷石膏的女孩」、「我和櫻桃樹之間的距離」、「刺蝟的願望」、「愛在終點線」、「晴空小侍郎」、「解碼男孩：神奇的密碼球」、「幽浮小姐的烘焙坊」、「我的房間保衛戰」、「追鷹的孩子」、「聖誕男孩」。

國中組書單8冊「在天堂遇見的下一個人」、「1年計畫10年對話」、「垃圾場長大的自學人生」、「種樹的詩人：吳晟的呼喚，和你預約一片綠蔭，一座未來森林」、「出發」、「做工的人」、「不管輸贏都愛你」、「等星星發亮的男孩」。

循往例，競賽分國小五、六年級與國中七、八年級共4組。全縣155校1萬6000多名學生，經由全縣聯展提供親子共讀，經教師閱讀指導，研讀文狀元選拔競賽推薦的優良圖書後，這學期初由各校自行命題辦校內初賽，篩選推荐618名優秀選手參加複賽；直播現場縣長將從推薦書單中，針對4個年級競賽組別分別抽出題考題，依命題內容進行現場90分鐘寫作。

各組將評選狀元1人、榜眼2人、探花3人、進士5人及秀才15人，4組合計104名優秀作者，頒發5000元至1000元不等獎金與獎牌，且將優秀作品編輯出版送給參賽選手、學校與公共圖書館，提供楷模學習。

苗栗縣長徐耀昌表示，文狀元寫作競賽今年連續第8年辦理，閱讀是寫作之母，每個人的寫作基礎都是建立在過往閱讀經驗的累積，期望透過文狀元閱讀及寫作活動，引發孩子的創意及與人溝通、互動的能力，進而「以文會友」。

相關計畫及推荐書單詳細資料可至以下單位網址洽詢：苗栗縣立圖書館http://lib.miaoli.gov.tw/。

苗栗縣國中小學文狀元選拔競賽是苗栗縣獨創的閱讀、寫作活動，以往每年都有上千人與賽。圖／報系資料照
苗栗縣國中小學文狀元選拔競賽是苗栗縣獨創的閱讀、寫作活動，以往每年都有上千人與賽。圖／報系資料照
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苗栗縣每年舉辦的「楚才杯」作文比賽，今年因疫情決定停辦。圖／報系資料照
苗栗縣每年舉辦的「楚才杯」作文比賽，今年因疫情決定停辦。圖／報系資料照

苗栗縣 直播 新冠肺炎

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