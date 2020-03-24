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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

清明連假將至 八德大安公墓架設熱像儀備戰

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
大安公墓納骨堂今年除取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。圖／八德區公所提供
大安公墓納骨堂今年除取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。圖／八德區公所提供

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市八德區公所為配合市府防疫對策，原訂每年清明節前個周末，皆會在納骨堂前廣場舉行春祭大典，供數千名民眾追思祭祖，今年除了取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。

八德區長邱瑞朝指出，適逢清明連假，到公墓祭拜的祖先的民眾甚多，但因應新冠肺炎疫情擴大，納骨堂內為閉密空間走道且間距離有限，擔心民眾會有感染的危險，邱瑞朝建議，民眾可多利用周一至周五時段，盡量分散時間追思祭祖。

此外，大安納骨堂採取分流配套措施，於納骨堂門口架設熱顯像儀及數碼管人流顯示器，以利控管進入人員體溫及管制進塔人數，避免人潮聚集。納骨堂外亦有搭設開放式帳棚及祭拜桌，民眾可以選擇在塔外祭拜。

邱瑞朝表示，呼籲要進入納骨塔祭祀先祖的民眾務必配戴口罩，並配合現場工作人員動線引導，納骨堂前及辦公室旁設有酒精消毒液，加強手部清潔，保護自己也保護他人，共體時艱，一同落實防疫工作。

大安公墓納骨堂今年除取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。圖／八德區公所提供
大安公墓納骨堂今年除取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。圖／八德區公所提供
大安公墓納骨堂今年除取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。圖／八德區公所提供
大安公墓納骨堂今年除取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。圖／八德區公所提供

新冠肺炎 疫情

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