清明連假將至 八德大安公墓架設熱像儀備戰

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市八德區公所為配合市府防疫對策，原訂每年清明節前個周末，皆會在納骨堂前廣場舉行春祭大典，供數千名民眾追思祭祖，今年除了取消春祭大典外，為降低前往祭祀民眾有感染新冠肺炎的風險，大安公墓納骨堂也架設熱顯像儀、分流人潮，把關民眾健康安全。

八德區長邱瑞朝指出，適逢清明連假，到公墓祭拜的祖先的民眾甚多，但因應新冠肺炎疫情擴大，納骨堂內為閉密空間走道且間距離有限，擔心民眾會有感染的危險，邱瑞朝建議，民眾可多利用周一至周五時段，盡量分散時間追思祭祖。

此外，大安納骨堂採取分流配套措施，於納骨堂門口架設熱顯像儀及數碼管人流顯示器，以利控管進入人員體溫及管制進塔人數，避免人潮聚集。納骨堂外亦有搭設開放式帳棚及祭拜桌，民眾可以選擇在塔外祭拜。