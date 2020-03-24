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「緊急命令」是萬靈藥？防疫莫忘法治國原則

桃市核定29家旅館飯店停用樓層 房屋稅共減420萬元

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
觀光旅宿業疫情衝擊最大，桃園市政府地方稅務局主動協助旅館業者停用樓層，今天多名議員都關心協助業者減稅狀況？市府地稅局長姚世昌（左）說，迄今受理30家飯店旅館提出停用樓層申請，已核定29家，房屋稅減稅總計420萬元。記者張裕珍／翻攝
觀光旅宿業疫情衝擊最大，桃園市政府地方稅務局主動協助旅館業者停用樓層，今天多名議員都關心協助業者減稅狀況？市府地稅局長姚世昌（左）說，迄今受理30家飯店旅館提出停用樓層申請，已核定29家，房屋稅減稅總計420萬元。記者張裕珍／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，觀光旅宿業衝擊最大，桃園市政府地方稅務局主動協助旅館業者停用樓層，今天多名議員都關心協助業者減稅狀況？市府地稅局長姚世昌說，迄今受理30家飯店旅館提出停用樓層申請，已經核定29家，房屋稅減稅總計420萬元，數額從6千元到83.7萬元不等，不乏知名飯店在內，若業者要解除封樓，隨時都可調整。

今天多名議員都在議會地稅局工作報告時，紛紛提到新冠肺炎疫情嚴峻，許多餐旅業者受疫情影響衝擊太大，百業蕭條「關的關、停的停」，市府地稅局應主動協助減稅等事宜，讓百姓有感，有的民代也關心受疫情衝擊，地方稅收整體減少的幅度。

房屋稅將於5月開徵，因應疫情衝擊，桃市地稅局依據財政部80年的解釋函令，主動協助轄內旅館業者停用樓層、減免房屋稅，並積極透過市府觀旅局、旅館公會宣導，全桃園共233家飯店旅館，迄今已有30家向地稅局提出申請，比例約1成5左右。

姚世昌今天在議會說明，今年房屋稅開徵期間為去年7月1日起至今年6月30日，地稅局已核定29家旅館業者減免房屋稅，3個月5家、4個月2家、6個月22家，意即最少減4到6月房屋稅，另有1家申請12個月停用樓層減稅，由於最近才提出申請，尚未核定，停用期間該樓層從營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵，每月減3成。

姚世昌說，他有親自率隊到飯店現勘，確認停用樓層封閉，有飯店因為不只一棟客房，累計停用樓層多，所以減免房屋稅額大，據了解，雖然客房停用，但飯店餐廳幾乎都維持營運，避免員工生計受衝擊，近來局內也常叫飯店外送便當，以行動支持。

除了飯店旅館減免房屋稅，合法登記工廠若因疫情影響停工，按營業用稅率減半課徵房屋稅的優惠，按房屋稅條例仍會持續沿用，房屋稅減半不受影響，另，交通部將直接補貼遊覽車客運業及小客車租賃業的營業用車輛牌照稅5成，稅單會直接減免。

姚世昌也提到，地稅局目前也跟國稅局合作針對需求店家發放稅務關懷包，尤其針對一些餐廳若有停歇業變動，協助營業稅等減免稅務諮詢，針對疫情期間，以從寬、從快、從方便的角度協助，讓大家有感。

疫情 新冠肺炎

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