民團提出航空城五大爭議 呼籲林佳龍鄭文燦懸崖勒馬

爭議多年的桃園航空城計畫預計於明天通過環評。民間團體今天提出航空城五大爭議，呼籲交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦懸崖勒馬。應重新評估大規模徵收土地的必要性，並補正環評缺失，呼應環團訴求，環保署應暫停大型會議兩周。

桃園航空城反迫遷聯盟、環境法律人協會等民間團體今天舉行記者會，提出航空城計畫應先暫停環評，並提五大爭議，包括沙崙油庫風險評估漠視公安、大規模搬遷影響評估粗糙、先行區段徵收扭曲徵收正當程序、土地徵收公益性及必要性不足、崙仔後旁納入徵收也無必要。

政大地政系教授徐世榮說，過去的苗栗大埔、機場捷運A7、新北八里台北港、竹東二重埔三重埔開發案，為什麼都是區段徵收？說穿了，就是因政府沒錢，要人民合作開發土地事業，等同強制民間參與，虐奪人民財產開發，但行的卻是違背人權、有違憲之虞。

徐世榮提到，蔡英文總統前年才說，「人權公約將是台灣實施保障人權的地板、非天花板」，但蔡政府上任之後，有改變嗎？徐說，蔡總統說謊，雖然航空城計畫是前總統馬英九的愛台建設之一，但現在民進黨主政，怎麼還在這麼搞？

台灣防災產業協會監事單信瑜也表示，除土遷爭議，沙崙油庫的風險評估也如兒戲，尤其沙崙油庫儲油量高達17億公升，等同屏東牡丹水庫的儲水量，不過目前提出的報告書竟漠視公安。

單信瑜說，目前中油提出的報告書不僅數據有問題，甚至還有欺騙嫌疑。尤其第三跑道預定地距離沙崙油庫僅350公尺，機場公司竟提出「飛機碰撞機率遠低於10的負七次方」，令人質疑，這僅是「對碰撞發生機率的要求」，並非實際碰撞機率。甚至未考量事故發生在機場外的飛機碰撞油庫，這樣的風險評估完全不合格。

徐世榮說，區段徵收制度是在民國75年解嚴前一年被創造出來的，但沒想到民進黨主政的33年後，竟還繼續使用，令人非常痛心。

民眾黨立院黨團總召賴香伶及時代力量立院黨團總召邱顯智、立委陳椒華也聲援民間團體。賴香伶說，環保署明天的環評大會應該暫緩，蔡政府是否是要讓疫情延燒之時，讓航空城快速通過環評？航空城計畫真有這麼急迫？還是有其他開發利益？不應在疫情延燒的狀當下，加重居民的恐慌。