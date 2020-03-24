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居家檢疫隔離1000元補助開放申請 桃園1萬多人符合資格

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
受居家檢疫、居家隔離者昨開放1天1000元補助，桃園市有1萬多人符合資格。記者曾健祐／攝影
受居家檢疫、居家隔離者昨開放1天1000元補助，桃園市有1萬多人符合資格。記者曾健祐／攝影

因新冠肺炎受居家檢疫、居家隔離14天民眾，昨開放申請1天1400元共1萬4000元補助，桃園市有1萬多人符合資格，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議表示，民眾檢疫結束後2年內都具有申請資格，也建議民眾多採取線上申請，避免在疫期又和公所人員過多接觸，造成群聚防疫破口。

鄭文燦說，居家檢疫、隔離民眾，昨天開始可以申請1天1000元，共1萬4000元的補償金，可以線上申請，會請社會局、區公所多宣導，把資料放在防疫包裡面，他也提醒，在檢疫期間是不能申請的，不能檢疫還跑出來申請補償，這樣是違規的，要檢疫期結束後再檢附資料申請。

桃園市民政局表示，民眾可採線上、郵寄或臨櫃等方式，並向受隔離或檢疫結束時之所在地直轄市、縣市政府申請，除了受檢疫者本身，身為照顧者的家屬也具資格，但要注意沒違反相關規定，也就是檢疫期間趴趴走等，目前全桃園約有1萬多人符合申請資格，檢疫結束2年內都可以申請。

鄭文燦也提到，目前已經採購7000支額溫槍，會分送到各學校、補習班及安親班，可以滿足學小的需要，已經陸續交貨並盡快發送。

鄭也說，住宿型長照機構，包括護理之家等，希望可以做防疫演練，避免工作人員若涉及感染，造成機構住民風險，如何隔離、後送及消毒，希望建立起一套準則，因為前陣子遇過護理之家護理師感染事件，就已經演練過一次，但這次要邀請相關人員再來實際觀摩，工作人員的TOCC也得掌握。

鄭文燦 居家檢疫

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