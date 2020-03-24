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中職4月11日開打 鄭文燦：奧運都考慮延期中職應再斟酌
中華職棒昨決議，原訂延期至4月11日的開幕戰將如期舉辦，但採閉門比賽僅開放有買季票約150個球迷入場；桃園市長鄭文燦今主持防疫會議提到，奧運都考慮延期了，中華職棒執意開打決定必須斟酌，且閉門僅讓150人進入觀賽，倒不如將賽事延期，更多球迷一起看比賽才會「更有fu」。
桃園市體育局長莊佳佳表示，中華職棒昨天維持原定，計畫開幕戰4月11日如期開打，但採取閉門比賽，只開放約150名有夠買季票民眾戴口罩進入。
鄭文燦認為，4月11日顯然還是在疫情影響期間，這樣開打顯然有不妥，加上奧運都考慮延期了，中華職棒仍如期舉辦，且開放150人觀賽，這樣不是很好，他會請體育局了解一下球迷心聲，並請中華職棒再做評估。
鄭文燦也說，中華職棒閉門比賽但開放150名金卡球迷戴口罩進場觀賽，他認為這個做法是可以再斟酌一下，若可以再延期，讓有更多球迷的賽事「會更有fu」，只有150個球迷進場，這比較沒有意思。
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