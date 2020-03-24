桃園慈護宮預告送4萬瓶酒精 市府擔心群聚發文勸導

桃園慈護宮昨在臉書PO出訊息，表示26日要發送4萬瓶酒精供民眾領取，桃園市府得知後擔心引起民眾大量領取，恐有群聚感染風險，市長鄭文燦也要求廟方做改變。對此，慈護宮主委吳正宗則說，民眾領口罩也都是在排隊，他們收到市府通知，會分批贈送或由鄰里長代發，細節將再討論。

桃園市民政局表示，有接獲通知慈護宮在臉書上張貼，表示26日周四早上9點，將要加碼一共發送4萬瓶茶樹噴霧酒精，因擔心有大量民眾到場領取有群聚風險，今天會正式發文勸導。

鄭文燦指出，酒精是防疫物資，廟方要發送4萬瓶有造成民眾群聚風險，已經違反防疫規定，應該要直接禁止，並要求廟方來開會討論對策，鄭也認為，現在在室內100人以上、室外300人以上就要有防疫對策，對於慈護宮的宣傳，市府了解後認為恐有群聚效益，要廟方按照防疫規範做改變。

慈護宮主委吳正宗表示，有關發送4萬瓶酒精，目前規劃會按階段陸續發送，讓有來參拜的信眾領號碼牌，盡量不要一次太多人群聚，其中部分也會讓鄰里長領回去發送，降低群聚風險，對於市府建議，廟方明天也會和市府開會討論相關細節。