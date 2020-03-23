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司機邊開車邊打手遊 桃客：勤務先暫停並嚴懲
李姓網友在臉書社團「爆料公社」中發文，指昨日上午11點搭乘桃園客運由行天宮站開往中壢的9025號公車，行車過程中無論是上五楊高架道路還是平坦路段，時速約60公里，他直覺有異，往駕駛座位一瞧，看到司機打手遊，拍下38秒影片後，制止司機別再打手遊。
李姓網友影片一出，引起不少網友議論。網友紛紛回應「夠誇張」、「神扯」、「全車四五十條人命在司機手裡，竟然不顧大眾安全」、「公車業者揣共」。
桃園客運公司回應，接獲民眾投訴後調查，已先停止司機勤務派任並從嚴懲處，依公司章程記大過以上處分，並且會把這次案例列入教育訓練重點宣導項目。此外，相關違規情事會移送警察機關處罰，公司管理責任部分將依公路法及汽車運輸業管理規則相關規定裁處。
桃客表示，如民眾若有發現有各項公共運輸、營業車輛的相關問題，隨時歡迎民眾撥打公路總局免付費專線0800-231-035之電話反映，共同維護交通安全。
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