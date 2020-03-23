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防疫救護員忙送隔離者險中暑 脫下防護衣全身濕透

聯合報 / 記者鄭國樑/即時報導
桃園市長鄭文燦慰勞消防救護對隊員，肯定他們的付出。記者鄭國樑/攝影
桃園市長鄭文燦慰勞消防救護對隊員，肯定他們的付出。記者鄭國樑/攝影

桃園昨天出現長照機構護理人員確診首例，市府緊急調派消防局多個分隊救護車漏夜支援後送勤務，合計13車26人，順利將53位長照機構住民安置到其他處所。一名隊員續執行3次勤務身體不適，經醫師評估疑似有中暑現象，幸好就醫後已無大礙。

桃園縣消方局第二大隊表示，防疫出勤光穿防護衣加上主管或兩人彼此檢查，就要花上3分鐘時間，從穿上手套(兩層)、Ｎ95口罩、連身型防護衣、防護面鏡、鞋套有許多要注意的楣角，像穿防護衣時要注意頭套、袖子不要接觸地面，最好坐椅子穿，穿戴過程雙手不只一次消毒，一次都不能少。防護衣要盡量減少暴露點，接合處都要密封，穿戴完以後一定要做全身確認。

返隊後把救護車停在通風、空曠的位置，並且消毒、曝曬1小時以上，脫除防護裝備比著裝要更小心，先準備好廢棄箱，脫外層手套時第1隻手套直接脫除，第2隻手套內往外翻脫除、手部消毒避免碰觸感染，脫防護面鏡也要避免碰觸表面，脫鞋套也是由內向外防止汙染散步地上。

脫防護衣一樣內向外，動作輕緩以免汙染物散落地上，此時是用內層手套動作，一樣要避免碰除防護衣外緣，脫口罩先移除下層鬆緊帶再移除上層，不能碰觸口罩表面，要很小心謹慎按照平時訓練的標準動作進行。

第二大隊出勤人員說，出任務一定時要注意避免動作過大，以免防護衣破損，穿上防護衣時不能說喝水就喝水，而且接送患者不能開冷氣，會越來越悶熱，「只要一脫下防護衣一定全身都是汗，」在這種情況下受限制的動作很多，也會是很大的負擔。

消防隊員透露出勤後脫下隔離衣服和裝備，已經全身濕透。記者鄭國樑/攝影
消防隊員透露出勤後脫下隔離衣服和裝備，已經全身濕透。記者鄭國樑/攝影

口罩 救護車 長照

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