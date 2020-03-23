垃圾焚化廠歲休停燒18天 徐耀昌要求垃圾清運零缺失
苗栗縣垃圾焚化廠4月1日起歲休18天，史上最長1次，環保局為確保苗栗縣垃圾收受無虞，早於1個月前停收新竹縣、南投縣一般廢棄物，控制減量希望空出焚化爐貯坑5000公噸因應，縣長徐耀昌今天要求無縫接軌，零缺失不要影響縣內垃圾清運。
苗栗縣政府BOT模式垃圾化焚化廠2008年2月營運，每年歲休2次，1次5到6天，縣府環保局長陳華盛說，這次歲休因要更新發電機組，因此長達18天，環保局嚴陣以待，1個月前調度停收新竹縣、南投縣一般廢棄物，1天減量約160公噸，焚化廠6500噸的貯坑容量，希望空出5000噸的餘裕，應付縣內歲休期間正常垃圾清運。
徐耀昌今天聽取環保局簡報並主持綜合座談，關心焚化廠歲修期間垃圾清運問題，他肯定焚化廠營運、操作及監督團隊齊心努力且屢創佳績，要求歲修作業期間，務必垃圾清運調度無虞，同時做好工安措施，順利完成歲修，恢復正常作業。
環保局副局長沈鳳臺指出，垃圾焚化廠是全國唯一與溼地共存的焚化廠，維持平均94.1％的高運轉效率，營運11年獲得環保署查核評鑑6次優等及2次特優殊榮，去年發電量達9300萬度，處理廢棄物問題，又產生電力能源，焚化廠是環保署認證環境教育場域，獲得第一屆國家企業環保獎「金級獎」肯定。
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