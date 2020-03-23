動物收容所成月子中心？ 市議員：母犬懷孕買一送六

桃園市市議員黃敬平今日質詢，指出新屋收容所日前爆發剪耳爭議並非個案，不少愛犬人士向他陳情，獸醫將犬隻耳朵剪掉太多，傷口鮮血淋漓。黃還表示，收容所納入一隻遭棄養的母犬卻「買一送六」，收容所變成待產月子中心。黃質疑動保處沒有對未結紮、棄養的民眾做出裁罰，對此桃園市政府動物保護處處長王得吉回應，去年已對棄養案件做出12件裁罰，至於剪耳爭議會虛心檢討。

黃敬平表示，外面獸醫院處理過的剪耳傷口是平整的，而動保處處理的傷口剪太多、參差不齊。他還說，去年年底在永安漁港有一隻懷孕的黑色浪犬，經兩次通報桃園市市政信箱，今年2月13日動保處管制課終於前往處理，當時動保人士已告知母犬已懷孕，需盡快安排結紮，但由於是有飼主的犬隻，動保處並未安排結紮。

動保處聯絡飼主領回未果，黑色浪犬生下6隻幼犬，收容所成了月子中心，黃質疑動保處沒有適時做裁罰，才無法遏止不負責任的飼主們到處丟棄寵物，他指出，桃園市為全國動保評鑑內六都中唯一沒上榜的縣市，市議員黃家齊也點出，桃園公立動物收容所收容認養率僅44％，為六都中最低。

王得吉回應，遇到流浪動物時一定會先確認牠有無植入晶片、做絕育手術及確認施打疫苗紀錄。王表示，晶片犬遭人棄養的案件，去年總計裁罰12件，他們會先通知晶片顯示的飼主，將寵物領回，若無人將寵物領回，則會面臨3萬以上15萬以下的罰款。