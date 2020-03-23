防疫大作戰！苗栗社區關懷據點4點暫停服務 共餐改供餐

新冠（武漢）肺炎疫情持續延燒，苗栗縣社區關懷據點防疫，4個單位暫停服務，另有多處據點有意跟進，至於備受歡迎的共餐，據點都改成供餐，防疫作戰不讓病毒入侵。

苗栗縣有150處社區關懷據點，服務約4500人，其中134個據點辦理中午共餐，1個月6萬多人次享用，受到疫情衝擊，3月人數都有減少，有些據點申請或詢問暫停服務，縣政府社會處副處長張國棟表示，目前已有4個據點暫停服務，還有其他據點詢問，基於減少室內群聚感染，社會處原則會同意，每次函報暫停期間以1個月為限。

此外，據點100人以上活動暫緩辦理，其餘健康促進活動照常，共餐服務建議改由供餐，餐點由長輩帶回家中，如需統一用餐或進行活動時，個人之間應保持1公尺以上距離，減少不必要接觸及交談。

苗栗市福星社區發展協會理事長賴春木說，社區照顧關懷據點平常活動都有30多人參加，近來僅剩20多人，據點防疫經常消毒，並要求戴口罩、量測體溫、酒精洗手，並保持室內通風，原本在據點共餐，也改為民眾自備容器，盛裝飯菜或麵、米粉等回家食用。

賴春木表示，共餐提供許多老人家離開電視、走出家裡，並與其他長輩互動聯誼的機會，相當受到歡迎，有些老人家還拿自己種的菜到據點分享，也很有成就感，受到疫情影響改供餐也沒有辦法。

社會處並通報據點應變處置方式，據點任何工作人員或參與據點活動、共餐老人確診，據點暫停服務，相關人員依規定隔離，如果同一鄉鎮市有2名感染源不明的確診，該鄉鎮市點暫停服務至少14天，且無新增病例，才能重啟服務。