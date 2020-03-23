快訊

疫情重挫全球經濟 美中即將掀起「審計大戰」？

流程不變！第二輪口罩線上預購 25日上午8時起跑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫大作戰！苗栗社區關懷據點4點暫停服務 共餐改供餐

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市福星社區照顧關懷據點防疫，共餐改供餐。記者范榮達／攝影
苗栗市福星社區照顧關懷據點防疫，共餐改供餐。記者范榮達／攝影

新冠（武漢）肺炎疫情持續延燒，苗栗縣社區關懷據點防疫，4個單位暫停服務，另有多處據點有意跟進，至於備受歡迎的共餐，據點都改成供餐，防疫作戰不讓病毒入侵。

苗栗縣有150處社區關懷據點，服務約4500人，其中134個據點辦理中午共餐，1個月6萬多人次享用，受到疫情衝擊，3月人數都有減少，有些據點申請或詢問暫停服務，縣政府社會處副處長張國棟表示，目前已有4個據點暫停服務，還有其他據點詢問，基於減少室內群聚感染，社會處原則會同意，每次函報暫停期間以1個月為限。

此外，據點100人以上活動暫緩辦理，其餘健康促進活動照常，共餐服務建議改由供餐，餐點由長輩帶回家中，如需統一用餐或進行活動時，個人之間應保持1公尺以上距離，減少不必要接觸及交談。

苗栗市福星社區發展協會理事長賴春木說，社區照顧關懷據點平常活動都有30多人參加，近來僅剩20多人，據點防疫經常消毒，並要求戴口罩、量測體溫、酒精洗手，並保持室內通風，原本在據點共餐，也改為民眾自備容器，盛裝飯菜或麵、米粉等回家食用。

賴春木表示，共餐提供許多老人家離開電視、走出家裡，並與其他長輩互動聯誼的機會，相當受到歡迎，有些老人家還拿自己種的菜到據點分享，也很有成就感，受到疫情影響改供餐也沒有辦法。

社會處並通報據點應變處置方式，據點任何工作人員或參與據點活動、共餐老人確診，據點暫停服務，相關人員依規定隔離，如果同一鄉鎮市有2名感染源不明的確診，該鄉鎮市點暫停服務至少14天，且無新增病例，才能重啟服務。

疫情 苗栗縣 口罩

延伸閱讀

台中408關懷點 停課照常送餐

防疫大作戰 台南山區歌唱業自動歇業兩周

中市關懷據點停課 1.5萬老人明起不上學

周志浩：居家檢疫與家人保持一公尺以上 避免共餐

相關新聞

防疫大作戰！苗栗社區關懷據點4點暫停服務 共餐改供餐

新冠（武漢）肺炎疫情持續延燒，苗栗縣社區關懷據點防疫，4個單位暫停服務，另有多處據點有意跟進，至於備受歡迎的共餐，據點都...

143歲、131歲 芒果樹 苗縣公告保護

苗栗縣頭屋鄉明德水庫南岸秘境黃屋夥房（伙房），祠堂前老樹成群，最老二棵芒果樹約143歲、131歲，黃家30年前還特別裝避雷針保護，老樹至今姿態優美結果，附近山水及茶園風光，也是名噪一時老電影「魯冰花」場景，苗栗縣政府公告受保護樹木。

防疫補償申請急上路 民眾霧煞煞公所好困擾

受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償今天申請第一天，苗栗縣鄉鎮市公所接到不少詢問電話，一個上午並沒有成案，許多民眾對於請領資...

完成居檢者今起申請補償金 新竹市8人曾違規外出失格

今天起全國各縣巿政府開始受理完成居家檢疫者及照顧者申請防疫補償金，新竹市政府社會處指出，目前從今起配合防疫至今，轄內累計...

鄭文燦肯定居家隔離成效 桃園累積篩檢8例確診未擴大

桃園市長鄭文燦今天上午到中壢警分局慰勞警方執行防疫勤務的辛勞，並強調居家檢疫、居家隔離確實可以發揮防疫的效果，有效預防社...

竹縣警防疫大動員 強化臨檢禁絕趴趴走

警政署與疾管署已完成防疫資料連線，只要透過M-Police警用小電腦，就能即時查出民眾是否為居家隔離、檢疫對象，防疫再升...

警防夜店群聚強力勸說 桃園3大夜店自主停業

疫情擴散，歐美各國留學生返台居家檢疫激增，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，討論如何防範年輕人上夜店群聚感染，市警...

完成居檢者今起申請補償金 台東3人曾違規外出失格

今天起全國各縣巿政府開始受理完成居家檢疫者及照顧者申請防疫補償金，台東縣政府社會處指出，目前縣內從今年1月15日之後配合...

「我們比誰都害怕」這家長照超前部署 元月底就禁探視

桃園某長照機構的護理師感染新冠肺炎，讓人擔心安養場所防疫管控問題。其實也有長照中心警覺性高，宜蘭聖嘉民長照中心超前部署，...

居家趴趴走愛去夜店? 中壢知名夜店首家配合歇業14天

新北市傳出居家檢疫者偷跑到夜店，為避免娛樂場所成為防疫破口，桃園市中壢警方昨晚與市府經濟發展局、衛生局人員執行擴大臨檢，...

中央補助 內灣、新埔觀光改造

竹縣內灣老街、堤頂步道和新埔百年柿餅寮導引牌老舊、道路狹小，縣府爭取經費規劃各式體驗區與國際化導覽及指示設施，有助效提升觀光環境。

2生居檢遭公告 搬離被圍堵 衛局：不得歧視

桃園市一所國中2名國三學生18日赴日本沖繩參加高中入學考試，20日返台後，需要居家檢疫，家長商量入住朋友的蘆竹區空屋，該社區竟貼公告指「X樓X號有居家檢疫者」，引發住戶反彈，該家長昨難過說，受到該社區刁難，影響到屋主朋友，她決定讓2名孩子到其他地方居家檢疫，搬離預先放置的生活用品還被住戶圍堵、還一路跟到地下室，「為什麼要敵視居家檢疫的人」?

熱門新聞

三重居家檢疫者偷跑夜店遭活逮 新北將重罰100萬

大基隆地區23萬多戶無預警停電 11人受困電梯1人送醫

南投縣今緊急宣布 全縣住宿式機構明天起禁探訪

基隆、汐止23.7萬戶大停電 台電：10時57分已全部復電

狂！南投市公所鼓勵戴護目鏡上班 1人發1副

國中生居家檢疫遭歧視 委曲不住、衛生局要了解

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。