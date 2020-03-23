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防疫補償申請急上路 民眾霧煞煞公所好困擾

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
防疫補償今天申請第一天，多民眾對於請領資格一頭霧水，鄉鎮市公所受理人員有困擾。記者范榮達／攝影
防疫補償今天申請第一天，多民眾對於請領資格一頭霧水，鄉鎮市公所受理人員有困擾。記者范榮達／攝影

受隔離、檢疫者和其照顧者防疫補償今天申請第一天，苗栗縣鄉鎮市公所接到不少詢問電話，一個上午並沒有成案，許多民眾對於請領資格一頭霧水，臨櫃受理人員就承受壓力，擔心傳染風險。

防疫補償規定，完成隔離檢疫14天且無支領相關薪資者，或因照顧無生活自理能力的受隔離、檢疫者，致無法工作者的照顧者，發給每天1000元補償金，今天申請第一天，有些民眾「自我隔離管理」，也認為符合領取補償金，造成不少衝突。

此外，部分民眾3月17日公告前入境，沒有開立檢疫通知書，也有人反映既為限制人身自由的補償，為何又要開立無支領薪資證明或無工作收入切結書，也有人檢疫期間即離職，要求公司開立請假及有無支領薪資證明，可能有困難。

不少受理人員反應，系統今天上線，乘載與穩定性待考驗，而申請連結、需檢附文件檔案也一早才提供，造成基層困擾，目前申請者都較具傳染風險，臨櫃辦理安全問題亟待重視，希望發配口罩、酒精等防疫物資，另民政系統從事防疫工作，有風險加給，社政系統辦理防疫補償工作者，應比照給予風險津貼或加給。

薪資 補償金

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