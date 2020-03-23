桃園檢疫安心旅館2380房 PChome捐檢疫宅物資

針對PChome、合順聯合醫學集團、大金空調各企業捐贈市民安心休閒包等物資，桃園市長鄭文燦今天上午在防疫專案會議上致贈感謝狀，他說，感謝企業捐贈物資讓居家檢疫者更便利，目前桃園設有2家檢疫旅館380個房間，並有35家旅館加入親友安心旅館、提供2000個房間，透過超前部署，讓有需要的市民使用檢疫、安心入住。

PChome提供桃園市民安心休閒包2萬份，包括PChome24h購物、商店街等6大服務平台，讓桃園居家檢疫者「宅」在家中，滿足居家隔離、檢疫消費需求；合順聯合醫學集團捐贈中藥養生茶包3000包、大金空

調捐贈100台價值168萬元的空氣清淨機，鄭文燦代表市民接受和致贈感謝狀。