完成居檢者今起申請補償金 新竹市8人曾違規外出失格

今天起全國各縣巿政府開始受理完成居家檢疫者及照顧者申請防疫補償金，新竹市政府社會處指出，目前從今起配合防疫至今，轄內累計居家檢疫的總人數為1651人，每人最高可領1.4萬元補償金，但有8人在居檢期間曾四處趴趴走，已被註消申請資格。

社會處表示，完成居家檢疫者未來兩年內都可到轄內三區區公所提出申請，依當事人收到的居家檢疫通知書上載明的居家檢疫天數，每人每日可獲防疫補償金1000元，最高可領14天共1.4萬元，但如果公司在居檢期間若有核發薪水，就不能請領居檢補償金。

另外，社會處指出，即日起將主動聯繫受隔離或檢疫者，提供申請資訊，並取得民眾任職企業的基本資料，再由勞工處主動聯繫企業協助提供「無支領薪資證明」，以協助民眾盡快申領防疫補償。

防疫補償申請作業將分兩階段實施，第一階段受理申請受隔離檢疫者，將於3月23日正式上線開放受理；第二階段預計於3月31日受理照顧者的防疫補償申請，民眾可於受隔離或檢疫結束日的次日起至本市三區區公所社政課申請，除了臨櫃申請外，也可以手機掃描QRCode或輸入網址(https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/)連結至線上申請網頁，民眾無須出門即可在家完成操作。