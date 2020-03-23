防範新冠肺炎 鄭文燦：4月底前長照機構禁探視

桃園市有長照機構護理師染疫，市長鄭文燦今天表示，4月底前，轄內長照機構一律不開放探視，改採電話或視訊方式聯繫，同時針對機構人員進行TOCC調查，全力防堵疫情入侵。

鄭文燦上午出席防疫專案會議，在會後接受聯訪，對於記者詢問桃園市有長照機構護理師染疫，他表示，轄內住宿型的長照機構，包括護理之家、養護中心，4月底前一律不准探視，改用視訊或電話聯繫。並請社會局及衛生局針對機構工作人員進行TOCC（旅遊史、職業史、接觸史及群聚史）調查，減少感染入侵風險。

鄭文燦指出，經採檢確定53名住民及28名工作人員共81人都是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陰性反應，但長照機構住民多為長者，抵抗力較弱或行動不便，市府已擇定2處護理之家及1家醫院進行移置隔離，並徵調24名照顧服務員進行照護，衛福部也支援多名公衛護士提供後續協助。

另外，由於近日發生居家檢疫對象擅自離家到夜店狂歡，考量夜店屬密閉空間、消費者多近距離接觸，因此鄭文燦也要求市警局持續勸導轄內夜店，並先行暫停營業14天，目前已有3家較大型的業者響應，避免成為疫情破口。