鄭文燦肯定居家隔離成效 桃園累積篩檢8例確診未擴大

桃園市長鄭文燦今天上午到中壢警分局慰勞警方執行防疫勤務的辛勞，並強調居家檢疫、居家隔離確實可以發揮防疫的效果，有效預防社區傳播，目前這項政策落實很徹底，桃園已經從居家隔離篩檢出8個確診個案。

鄭文燦指出，假如沒有居家隔離政策，這8個人可能變成更多人，一個人傳染3個，呈現1、3、9、27、81感染人相乘數倍增進而就造成社區感染，有了居家隔離政策才能1加1加1不致於擴大，目前防疫工作在中央和的地方密切合作下，疫情都在可控的範圍。