警防夜店群聚強力勸說 桃園3大夜店自主停業

疫情擴散，歐美各國留學生返台居家檢疫激增，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，討論如何防範年輕人上夜店群聚感染，市警局報告昨晚擴大臨檢稽查夜店等場所防疫行動，鄭文燦表示，面對回國年輕人可能上夜店，市警局繼續稽查，並強力勸說夜店自主暫停營業14天，已有部分夜店決定休業，減少夜店群聚感染風險。

歐美疫情擴大，國內確診人數激增，桃園市昨天新增居家檢疫1073人，至今確診21例，疑似新冠肺炎病毒感染送驗再增至1338例，目前居家隔離列管358人、居家檢疫大幅增加到3870人，針對回國留學生或年輕人檢疫期間趴趴走，鄭文燦說，要求市警局繼續稽查夜店場所、也希望業者盡力配合，降低夜店可能引發群聚感染風險。