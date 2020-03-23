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警防夜店群聚強力勸說 桃園3大夜店自主停業

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市警局昨晚動員警方針對夜店等場所擴大臨檢，盤查有無居家隔離、檢疫者趴趴走，成功勸導3家大型夜店暫停營業14天。記者曾增勳／攝影
桃園市警局昨晚動員警方針對夜店等場所擴大臨檢，盤查有無居家隔離、檢疫者趴趴走，成功勸導3家大型夜店暫停營業14天。記者曾增勳／攝影

疫情擴散，歐美各國留學生返台居家檢疫激增，桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫專案會議，討論如何防範年輕人上夜店群聚感染，市警局報告昨晚擴大臨檢稽查夜店等場所防疫行動，鄭文燦表示，面對回國年輕人可能上夜店，市警局繼續稽查，並強力勸說夜店自主暫停營業14天，已有部分夜店決定休業，減少夜店群聚感染風險。

歐美疫情擴大，國內確診人數激增，桃園市昨天新增居家檢疫1073人，至今確診21例，疑似新冠肺炎病毒感染送驗再增至1338例，目前居家隔離列管358人、居家檢疫大幅增加到3870人，針對回國留學生或年輕人檢疫期間趴趴走，鄭文燦說，要求市警局繼續稽查夜店場所、也希望業者盡力配合，降低夜店可能引發群聚感染風險。

市警局長陳國進表示，疫情迅速擴散，大量留學生返台，為防居家隔離、檢疫者到夜店場所消費趴趴走，昨晚與經發、衛生局聯合展開夜店場所稽查，並勸導夜店業者配合防疫，已有3家大型夜店決定自主暫停營業14天，防疫期間將繼續臨檢稽查，成功守住第二波疫情。

桃園市長鄭文燦（右）要求市警局繼續稽查，強力勸說夜店自主暫停營業14天，已有3家大型夜店決定暫停營業14天。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）要求市警局繼續稽查，強力勸說夜店自主暫停營業14天，已有3家大型夜店決定暫停營業14天。記者曾增勳／攝影

夜店 疫情 居家檢疫

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